La viral food truck de comida coreana que aterriza en la Torre Outlet de Zaragoza

La Torre Outlet de Zaragoza ha estrenado un nuevo rincón destinado a saciar el apetito de los visitantes del espacio comercial. Emplazada en la plaza central, frente al KFC y Ribs, ha aterrizado Fluffy, una food truck que combina la comida colombiana y coreana en una novedosa propuesta.

Este formato "callejero fresco y moderno", pensado para "quienes buscan algo distinto durante su jornada de compras o de ocio", según destacan en una nota de prensa, busca "conquistar todos los sentidos". Fluffy

El plato estrella de Fluffy es el Korean corn dog, un perrito caliente rebozado y empanado con un crujido que ha conquistado redes sociales en todo el mundo. Pero en Fluffy, la cosa va más allá del rebozado: puedes customizar tu Corn Dog con toppings tan locos como Cheetos, Takis, Ruffles, Doritos, salsas exclusivas, cheddar… o incluso chips de colores. Ideal para quienes creen que la comida merece ser tan visual como deliciosa.

También hay opción vegetariana rellenando tu Corn Dog de queso mozarella o cheddar.

Si eres más de dulce no te preocupes ya que en su carta también incorporan buñuelos y obleas recíen hechas y rellenas de sabores como: pistacho, Nutella, dulce de leche, Ferrero Rocher...

“Estamos muy satisfechos de anunciar la llegada de Fluffy a La Torre Outlet Zaragoza. Esta nueva incorporación refuerza amplia propuesta de restauración, permitiéndonos seguir mejorando la experiencia de compra de nuestros visitantes”, destacan desde la dirección del centro.

La llegada de Fluffy continúa "la apuesta del centro por combinar moda y gastronomía de calidad. Se suma a las nuevas aperturas de Terranova y a la futura Harper & Neyer, ampliando el abanico de opciones de ocio, restauración y compras sin que tengas que desplazarte a ningún otro lugar.