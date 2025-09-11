Una pancarta contra las obras en San Miguel: "Queremos que toda Zaragoza se entere de nuestras demandas"

La histórica plaza San Miguel de Zaragoza es uno de los espacios más concurridos del centro de la ciudad. Por ella pasan cientos de coches al día, así como varias líneas de autobús y, cómo no, los viandantes que transitan por una zona que está muy viva por distintos motivos. Aunque todos ellos, desde el pasado mes de agosto, se están topando con un objeto que ha alterado el aspecto de los edificios, algunos protegidos, del entorno.

Una gran pancarta recorre desde los balcones desde el cuarto hasta el primer piso. En ella, se pueden leer una serie de consignas dirigidas, en primer lugar, "a Zaragoza". "Queremos que toda la ciudad se entere de nuestras demandas, ya que el ayuntamiento no nos ha hecho caso, salvo alguna excepción menor", explica a este diario uno de los vecinos por cuya casa discurre la enorme lona, Josan Salvador, erigido como portavoz vecinal ante el proyecto de reforma de la plaza y del Coso.

Y es que ambos cambiarán su fisionomía después de las Fiestas del Pilar. El 20 de octubre está previsto que comiencen las obras de reforma integral, que el ayuntamiento acaba de adjudicar por 7,2 millones, y que se prolongarán en el tiempo por 15 meses. En el tiempo es, precisamente, donde está uno de los principales caballos de batalla de los vecinos y del pequeño comercio, que preferían que los trabajos empezasen en enero para "no perder dos campañas navideñas".

Esa es, precisamente, la primera reivindicación de la pancarta, que en segundo término va directamente dirigida a la alcaldesa, Natalia Chueca. "Es necesario proteger el pequeño comercio. Inicio en enero", se puede leer, esto último subrayado. "De una forma u otra, van a ser mcuhos meses de obras. Es verdad que, con la reducción que ha ofrecido la constructora, puede que solo afecte a una campaña. Pero ya hay negocios planteándose cerrar porque la van a perder", expresa Salvador.

Cuestiones técnicas

Pero no es esta la única reivindicación que los vecinos han querido desplegar en la icónica fachada. La segunda va más allá, llegando al nivel técnico. "Tal y como está diseñado el proyecto, la entrada al garaje del número 12 (donde precisamente está la pancarta) es imposible en el momento en el que un coche esté saliendo y otro entrando. Y no se puede dar marcha atrás y paralizar el tráfico", lamenta el vecino.

Salvador es, además, especialmente crítico con el diseño de los dos carriles centrales. "Durante el día pasan muchos buses y, si hay dos a la vez parados en cada marquesina, no van a dejar paso a los servicios de emergencia cuando tengan prisa. Creemos que se podría solventar ampliando algo la calzada en la zona este", razona.

La tercera y última reivindicación (hay más, pero la lona no daba más de sí) llega de la mano del cambio climático. En ese sentido, el diseño de la futura plaza incluye una pérgola con aspersores de agua de activación manual que, según alegan los vecinos, "no será un refugio climático porque no contribuirá a rebajar la temperatura, más allá de cuando se encienda puntualmente. Y en la plaza registramos más de 40 grados muchas veces".

Como contrapartida, desde la plataforma vecinal del barrio piden que se reconsidere el diseño y se incluya una fuente, al estilo de la existente en la plaza San Sebastián. "Teníamos una desde 1862 que, con la remodelación de mediados del siglo XX, se quitó. Pero con la nueva plaza peatonal creemos que encaja y, además de rebajar la temperatura, puede incluso ser más pequeña que la pérgola", concluye.