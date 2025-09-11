Puerto Venecia será el campo de batalla de una peculiar batalla gastronómica

El centro de ocio emblema de Zaragoza, Puerto Venecia, va a ser testigo de una particular guerra, la gastronómica, que promete ser "sin cuartel". Bajo el título La batalla: burguer Vs frankfurt, estos dos modelos de comida rápida se batirán en duelo durante dos fines de semana consecutivos, del 11 al 14 y del 18 al 20 de septiembre

Este evento temático, que definen como "de inspiración militar", busca unir el paladar con la música de manera ya recurrente en este emplazamiento, aunque la novedad este año es que, por primera vez, se celebra antes de las Fiestas del Pilar.

El espacio exterior del shopping resort de la capital aragonesa (concretamente en la zona FunSpot, entre Decathlon e Ilusiona) se transformará en un “campamento base militar” repleto de food trucks ambientadas, actuaciones en directo y actividades para todos los públicos. Durante seis días, la batalla estará servida y los asistentes deberán posicionarse entre uno de los dos bandos, compuestos por los dos grandes clásicos del street food: ¿hamburguesa o perrito?

Gastronomía con rango

En el “bando” de las hamburguesas, se contará con dos propuestas “de alto rango”. La primera, bautizada como Capitán General, está elaborada con carne de vaca madurada de 180 gramos, pulled pork, bacon crujiente, queso Edam, cebolla crujiente, pepinillos y una salsa especial de mostaza y miel. La segunda opción, La Recluta, apuesta por una combinación más clásica con tomate, lechuga, cebolla caramelizada y salsa de yogur.

Ambas opciones tendrán un precio de 12,50 euros. Además de estas dos recetas protagonistas, se sumarán a la batalla dos de las firmas más reconocidas del street food.

En el lado de los frankfurts, los perritos contarán con salchichas artesanas elaboradas con 100 % carne, acompañadas de cebolla y una amplia variedad de salsas. El precio será de 10 euros, y como guarnición se ofrecerán patatas fritas, salchipapas o palomitas de pollo, ideales para compartir.

Música y animación

Además de la gastronomía, La Batalla incluirá una intensa programación musical y de animación que se desplegará durante ambos fines de semana. El jueves 11 de septiembre será la jornada inaugural, con la presentación del evento y la actuación del grupo La Amparo a las 20:00 horas. El viernes 12 será el turno del grupo Mediterráneos, que ofrecerá un concierto de 19:00 a 21:00, seguido de una sesión a cargo del DJ Guillems hasta el cierre.

El sábado 13, durante la mañana, de 12:00 a 14:00, habrá animación infantil conducida por Caballero DJ, y por la tarde regresará la música en directo con Carlos Crush y una nueva de sesión de DJ nocturna.

La semana siguiente arrancará el jueves 18 con buenas noticias para los amantes de la cerveza: una Happy Hour con una promoción 2x1 entre las 18:00 y las 19:00 horas. El viernes 19 repetirá Mediterráneos en el escenario a las 19:00 horas, con un nuevo maratón de baile y música a cargo de DJ BogDan. El sábado 20 se retomará la programación familiar por la mañana con Caballero DJ y diversas actividades de animación infantil, y por la tarde, a partir de las 19:00 horas, se celebrará el concierto de Jorge Oakland, antes de despedir el evento con otra sesión DJ a medianoche con BodGan.