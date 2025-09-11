Sigue la polémica por el cierre de siete Zonas Jóvenes en Zaragoza: el día 20, manifestación
La alcaldesa Chueca insiste en la defensa de la política del Gobierno del PP
Tras una jornada, la de este pasado miércoles, marcada por la enorme tensión vivida en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza a causa del cierre de siete Zonas Jóvenes, la polémica no se detiene. En ese sentido, el próximo 20 de septiembre hay convocada una manifestación, a partir de las 18.30 horas, bajo el lema "Ni cierres de las casas ni recortes en los PIEES".
La protesta, convocada y apoyada por Fapar, la Acción Socioeducativa de Aragón o la FABZ, reclama una ciudad "hecha por todes y para todes, con recursos en los barrios" y una serie de circunstancias que asocian a la labor de las Zonas Jóvenes. Además, el día 15 también hay una concentración en el Arrabal en esa misma dirección. La protesta del día 20 irá desde la glorieta Sasera hasta la plaza del Pilar.
Preguntada al respecto, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha insistido en la defensa de la política de su Gobierno y del área de Juventud que lidera Ruth Bravo. "Solo se han cerrado siete y quedan todavía otras 20. Las que han cerrado están próximas a dos espacios nuevos y más amplios, La Azucarera y el Túnel", ha dicho la regidora, recordando los bajos índices de uso de estos espacios. Asimismo, ha aseverado que el "ruido" del último pleno lo provocaron "personas convocadas por el PSOE".
