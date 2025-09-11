Zaragoza, a punto de completar la primera de las tres grandes ventas de suelo para vivienda libre que planea

El Ayuntamiento de Zaragoza está a punto de cerrar una de las operaciones inmobiliarias más importantes de los últimos años. El plazo para presentar ofertas para la enajenación de los terrenos de Montecanal, donde está previsto construir un máximo de 100 nuevos chalés (y 42 VPO, estas en bloques de pisos), ya ha finalizado y el área de Urbanismo ya sabe que la licitación no quedará desierta. Aunque, eso sí, tan solo se ha recibido una oferta por los terrenos de titularidad municipal.

En ese sentido, si la empresa interesada cumple con todos los requisitos técnicos y, sobre todo, económicos (esta fase suele ser un mero trámite), se quedará con la propiedad de estas parcelas, ubicadas en la confluencia de la prolongación de la avenida Gómez Laguna, la urbanización Montecanal y las instalaciones docentes y deportivas del colegio La Salle. El precio mínimo para ofertar era de 14,7 millones de euros (IVA incluido), aunque desde el consistorio confían en que el ingreso final sea mayor y ronde los 17 millones de euros.

Con todo, a lo largo de este mes los técnicos saldrán de dudas, una vez se proceda a abrir los sobres que contienen las condiciones. Una vez se cierre la compraventa, el Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca habrá completado con éxito una de las tres grandes operaciones urbanísticas que quiere cerrar antes de que acabe el curso, quizá la menos polémica. Las otras dos, Alumalsa y Vía Hispanidad, transitan por caminos dispares.

Se trata de tres transacciones por las cuales el ayuntamiento aspira a ingresar más de 70 millones de euros, una cifra que multiplica por 12 los ingresos conseguidos por este concepto en los últimos seis años. Alumalsa será la próxima en resolverse, unos terrenos por los que también han tenido contestación social y a través de los cuales esperan monetizar un mínimo de 8,7 millones de euros.

En última instancia quedará la macrooperación de Vía Hispanidad, en los suelos donde ahora se ubica el skate park y los campos de fútbol del Hernán Cortés. En este caso, los vecinos han presentado cerca de 2.000 alegaciones que han sido rechazadas y el consistorio trabaja para idear una distribución más moderada que satisfaga a todas las partes. Con todo, los vecinos amenazan con llevar el caso a los tribunales y en el ayuntamiento empiezan a asumir que lo más probable es que la venta se dilate en el tiempo.