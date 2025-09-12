Se buscan chalés y adosados: los promotores, a la caza de suelos para construir unifamiliares en Zaragoza

Los desafíos que plantea la vivienda apuntan en muchas direcciones. El más acuciante, sin duda, es abordar las enormes dificultades que existen actualmente para acceder a una, especialmente entre los más jóvenes. Según el último informe inmobiliario de CaixaBank, harían falta más de 10.000 pisos para compensar el déficit actual en Aragón. Pero la elevadísima demanda también está traspasando, en el otro lado de la balanza, a quienes tienen más poderío económico y buscan mudarse a una vivienda unifamiliar.

Una razón que ha llevado a los promotores a lanzarse en la búsqueda de suelos disponibles en las lindes de la capital aragonesa. Desde el sector admiten este interés y algunos de los mayores tenedores de suelo llevan tiempo recibiendo llamadas para interesarse por la situación. ¿El motivo? Apenas hay terrenos libres destinados a tal fin en Zaragoza, lo que lleva a las inmobiliarias a poner sus ojos en su anillo metropolitano, donde hay metros de sobra.

Precisamente, ese interés inversor creciente en este tipo de viviendas está siendo detectado por el sector al comprobar que el alza de precios en localidades como Cuarte de Huerva (no hay unifamiliares nuevas por menos de 420.000 euros) no está evitando que las promociones sigan vendiéndose a un ritmo importante. Mientras, en el término municipal de Zaragoza, en el momento en el que hay una oportunidad, los constructores intentan aprovecharla, a sabiendas de que los márgenes de beneficio pueden ser aún mayores.

En los próximos años, de hecho, se van a producir dos desarrollos urbanísticos en esa dirección, ambos en la periferia. En Santa Isabel, el Banco Santander (a través de su filial inmobiliaria LandCo) va a sacar al mercado 312 nuevas viviendas junto al Gállego, con un primer lote de 164 que serán unifamiliares y podrían estar listas a finales de esta década.

Y en Montecanal, el barrio unifamiliar por antonomasia de Zaragoza, el ayuntamiento ultima la venta de unos terrenos donde podrán construirse hasta 100 nuevos chalés que no se venderán, en ningún caso, por debajo de los 600.000 euros, aunque algunas fuentes ya apuntan a que el coste estará más cercano al millón de euros (incluso por encima) que a esa cifra.

Dosificarlas en el mercado

Otra de las claves que hacen apetitosas estas operaciones son su tipología. Al ser grandes pastillas controladas por una misma promotora, esta puede dosificar su salida al mercado y, así, obtener beneficios más altos, ya que no es lo mismo intentar vender 100 chalés en la misma zona de golpe que hacerlo en lotes, por ejemplo, de 10 o 15. Esta es la fórmula que está llevándose a cabo en municipios cercanos, donde la crisis paralizó la construcción de este tipo de viviendas (algunas en estado muy avanzado) y que ahora se venden sin mayor problema.

Los datos, eso sí, reflejan que la compraventa de unifamiliares suele estar estable en el 20% del total. En el segundo trimestre de 2025, un informe de la cátedra inmobiliaria de la Universidad de Zaragoza subraya que estas operaciones representaban el 19,82% del total. El mayor pico de ventas llegó a finales de 2022, tras una pandemia que obligó a confinar a la población y que cambió las preferencias de la gente a la hora de mudarse. Al menos, de quienes se podían permitir el lujo de elegir.

Suelos "inexistentes"

El caso de la capital aragonesa, al tratarse de la cuarta ciudad de España, es mucho más especial que el de cualquiera del resto de municipios de la provincia. En el siglo XX, hubo tres grandes zonas concebidas para albergar, cada una en su tipología, viviendas unifamiliares, que no solo engloban los chalés: Vía Hispanidad (hacia el Canal Imperial), Montecanal y La Cartuja. Además, había otras zonas en las que la tendencia era la de construir casas bajas y que, con el paso de los años, fueron sustituyéndose por edificios de mayor densidad.

Ahora, la situación ha cambiado. Más allá del Distrito Sur y algunas partes de Santa Isabel, Valdefierro o Miralbueno, apenas hay suelo disponible para este tipo de desarrollos, porque el que existe ya está construido. Desde el ayuntamiento, no obstante, siguen considerando necesaria su salida al mercado, aunque para ello es necesario ordenar algunas zonas (como ha sucedido en Montecanal) o desarrollarlas, como en el barrio rural de San Gregorio, donde existen terrenos calificados para albergar pisos unifamiliares pero que no están urbanizados.

En cualquier caso, desde el sector subrayan que el comprador ya "tiene claro" que, en Zaragoza, residir en una vivienda unifamiliar solo es posible en el extrarradio o en su área metropolitana, y que no hay muchas más opciones ante un abanico de suelos que son, en la práctica, "inexistentes".

Suscríbete para seguir leyendo