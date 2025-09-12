Ya se conoce la Medalla de Oro de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza concederá la Medalla de Oro 2025 a Paloma de Yarza López-Madrazo (Zaragoza, 1967), máxima distinción que entrega la ciudad a las personas que han prestado servicios relevantes a Zaragoza.

La presidenta de Heraldo de Aragón y consejera de Henneo recibirá este galardón en reconocimiento a su trayectoria profesional, dentro además de una empresa familiar de larga tradición, que le ha llevado a liderar la pujanza y el prestigio logrado en el ámbito de la comunicación del grupo editorial aragonés más antiguo de la comunidad y que ha consolidado su posición en el ámbito nacional.

Paloma de Yarza López-Madrazo se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, pero renunció a la profesión sanitaria para centrarse en su labor como quinta generación de editores y responder a las exigencias de un legado familiar de esta magnitud. Para ello, completó su formación con un máster en dirección gerencial y un programa de desarrollo directivo del IESE, entre otros estudios.

Ya en su labor dentro del ámbito de la comunicación, desde 1997, fue ocupando responsabilidades de distinta índole en la estructura de Heraldo de Aragón y ha sido parte directa y activa de la transformación que esta cabecera regional ha experimentado en los últimos años. En el año 2000 asumió el cargo de adjunta a la dirección general de Heraldo de Aragón hasta que, en 2003, llegó a ser adjunta a la Presidencia.

En su trayectoria hasta la presidencia de este periódico, cargo que ostenta desde el 23 de marzo de 2021, participó en el proceso por el que se creó en 2007 el Grupo Heraldo y, posteriormente, en 2015, el Grupo Henneo, tras la adquisición del diario 20 Minutos. A partir de ese momento, la estrategia de diversificación y expansión del grupo lo han situado en un corto espacio de tiempo como uno de los referentes a nivel nacional, también en el sector tecnológico.

Fue vicepresidenta de la Asociación Europea de Editores, News Media Europe, pero también Paloma de Yarza López-Madrazo ha ostentado otras responsabilidades dentro de la sociedad zaragozana, con la que siempre se ha involucrado, así como cargos en entidades de ámbito nacional e internacional. Entre sus atribuciones, es miembro del consejo asesor de Atades, y forma parte del patronato de la Fundación Aragonesa Tutelar Fudat y de la Fundación Basilio Paraíso. Hasta este año ha sido vicepresidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón (AEFA).

La próxima Medalla de Oro de la Ciudad forma parte del patronato de la Fundación de Ibercaja, es miembro del patronato de la Fundación Basilio Paraíso y miembro de la Real Sociedad Económica de amigos del país, además de pertenecer a la Junta Territorial del IESE. Por último, es patrona de la FAD Juventud, que preside la Reina Doña Letizia, miembro del patronato de la fundación Princesa de Girona y forma parte de la Junta de Protectores del Teatro Real. En 2024 fue nombrada dama Cadete honorífica por la Academia General Militar de Zaragoza y recibió el Premio Impulso al Liderazgo Femenino.

La distinción de la Medalla de Oro se entregará en la tradicional ceremonia con la que el Ayuntamiento de Zaragoza inicia las fiestas del Pilar, momentos antes del Pregón de Fiestas.