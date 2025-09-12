Cuarte como paradigma: un "micromundo" con las viviendas unifamiliares al alza

La posibilidad de vivir en una vivienda unifamiliar nueva en Zaragoza es muy remota. La escasez de suelos provoca que los promotores pongan sus ojos en su periferia, representada a la perfección en el anillo metropolitano de la capital aragonesa. Y, de entre todas las opciones, Cuarte de Huerva es señalado desde el sector como el principal paradigma para unos hogares cuya tipología obliga a que se construyan en entornos muy concretos.

En el caso de Cuarte, la crisis inmobiliaria provocó la paralización de varios proyectos en marcha, algunos de ellos en un estado muy avanzado, que ahora se han reactivado y que, pese al alza de precios, siguen despertando un fuerte interés inversor. Según su alcaldesa, Elena Lacalle, el municipio "se ha beneficiado de una gestión que es muy complicada en Zaragoza, ya que se necesita un tipo de terreno muy específico".

Algo que, por otro lado, es habitual en Cuarte. En ese sentido, el ayuntamiento todavía conserva suelos residenciales que puede vender en cualquier momento. Y ofertas no le faltan. "Recibimos consultas constantemente, tanto de promotores que quieren desarrollar este tipo de viviendas como espacios comerciales y de ocio", señala Lacalle. Y es que, en relación a esto último, la población sigue optando por ir a la capital para disfrutar de su ocio, algo que propicia la cercanía.

Con todo, la evolución de Cuarte lo ha convertido en un "micromundo" en el que "no hay necesidad de salir fuera". "Tenemos actividades, todos los servicios, cercanía a Zaragoza... Somos una zona residencial con mucho atractivo para los jóvenes", reseña la regidora, quien también admite que el municipio tiene un límite y que, viendo el ritmo actual, acabará llenándose más pronto que tarde. "Se han reactivado muchas zonas, como Valdeconsejo, y en los próximos años hay desarrollos que contemplan traer 1.000 nuevos vecinos", remacha.

Nuevas promociones

Uno de estos es La Florida, un área residencial con 300 nuevas viviendas, de las cuales en torno a 80 serán unifamiliares. La junta de compensación está urbanizando el entorno en estos momentos y la previsión es que las primeras viviendas de esta tipologia se puedan entregar en torno a 2028, aunque no será hasta finales de este año o principios del próximo cuando se comercializarán.

La directora general de Lujama, Virginia Vaquero, subraya que la unifamiliar tiene una "gran demanda" que además es, por lo general, "muy estable", y que solo se vio alterada tras el confinamiento por la pandemia, entre 2021 y 2022, aunque "ya se ha estabilizado".

Otra inmobiliaria presente en la zona es CAS. Su directora general, María Sánchez, analiza que en Zaragoza "la gente todavía es reacia a salir de la capital", pero destaca que Cuarte es un "gran desarrollo con servicios y población joven", que está empujando a los zaragozanos a "abrir la mente".

Los precios

En cuanto a los precios, desde el sector inciden en que la demanda no se ha resentido pese a un incremento que ha sido generalizado para todos los tipos de vivienda. Antes, las unifamiliares de obra nueva podían estar en el mercado por 370.000 euros, y ahora es muy complicado encontrarlas por debajo de los 420.000, llegando a rondar en los casos más extremos los 700.000 euros, en las urbanizaciones más exclusivas.

En el caso de Zaragoza capital, la oferta de viviendas unifamiliares recién construidas es menor, en términos absolutos, a la de Cuarte. Un hecho significativo, teniendo en cuenta las diferencias de tamaño y población entre ambas localidades. Los precios, eso sí, no son tan distintos. En los portales inmobiliarios, Miralbueno aparece como la zona con chalés nuevos más cara (hasta 770.000 euros). El resto de la oferta se limita a urbanizaciones como El Zorongo y partes concretas de Valdefierro.