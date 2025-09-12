Ninguna empresa quiere el contrato para conservar las zonas verdes y el entorno del Ibercaja Estadio

"No consta la presentación de ofertas por terceros interesados en concurrir a la licitación, finando el plazo de presentación de ofertas el próximo viernes, día 12 de septiembre de 2025". Este es el principal motivo por el que la sociedad Nueva Romareda se ha visto obligada a suspender el concurso público por el que quería adjudicar el contrato para la conservación y mantenimiento de las zonas verdes y espacios exteriores que rodean al Ibercaja Estadio. Un servicio por el que pensaba pagar casi 580.000 euros en los dos próximos años, 275.985,45 en cada anualidad (sin IVA incluido), que es el tiempo previsto para que el Real Zaragoza dispute sus partidos mientras se ejecutan los trabajos de construcción de la nueva Romareda.

Este era uno de los contratos esenciales para el buen funcionamiento de este traslado temporal del club a las instalaciones modulares construidas en los suelos del antiguo Parking Norte de la Expo, ya que obedece a la necesidad de cubrir el obligatorio mantenimiento de un entorno que va más allá del Ibercaja Estadio y que se centra, fundamentalmente, en el anillo exterior que rodea al nuevo campo de fútbol provisional.

La temporada ha empezado pero de momento no hay ninguna empresa que se encargue de esa conservación de zonas verdes y viario público, una tarea que asume la sociedad mixta (en la que están, además del Real Zaragoza, la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza) y que se queda al margen de la contrata de zonas verdes de la capital aragonesa. Una tarea que aún tardará varias semanas en adjudicar.

De momento la decisión adoptada por el consejo de administración de Nueva Romareda es la de aparcar la licitación y darse "15 días hábiles". Ha decidido "suspender el procedimiento de licitación por plazo máximo de quince días hábiles para la realización de las actuaciones materiales precisas de corrección de los errores advertidos en los pliegos y, una vez rectificados y subsanados tales errores, la publicación ulterior del pliego de condiciones particulares y del pliego de prescripciones técnicas quedando alzada la suspensión", ha expuesto literalmente en el documento por el que se paraliza el concurso público, publicado este viernes.

¿Cuáles son esos errores? Según expone la sociedad en su escrito, "se han puesto de manifiesto la existencia de algunos errores en el cálculo del presupuesto de licitación relativos principalmente al cómputo de la partida 'Cotizaciones sociales' que pueden conllevar alguna imprecisión conceptual cuya aplicación ulterior pudiera obstaculizar la claridad que precisa el buen fin de la licitación, de mantener la literalidad de su redacción original".

Esto detiene el procedimiento el mismo día que acababa el plazo para presentar ofertas y obliga a revisar los pliegos para intentar retormar la licitación ya en octubre. Como mínimo hasta el 3 de octubre, que es cuando termina ese plazo de 15 días hábiles que se ha dado a sí misma para solventar ese problema. Un obstáculo que podría estar detrás, se presupone, del nulo interés de las empresas para asumir ese contrato y presentar una oferta.

Así es el contrato ofertado

El contrato se centra, según detallan los pliegos, en la conservación de todas las instalaciones construidas en el entorno del Ibercaja Estadio. La urbanización del aparcamiento, que se construyó pensando en "una posible reutilización posterior" y los nuevos espacios peatonales entorno al espacio que se configuran como "unas nuevas zonas verdes que se plantarán con césped, y zonas de paso y estancia pavimentadas con triple tratamiento superficial". La superficie total del Parking Norte era de 155.745 metros cuadrados y, descontando la parcela del estadio, serían 111.705 solo de esa urbanización exterior a mantener.

Entre los trabajos de jardinería a realizar, se detalla que harían 14 cortes al año de césped con escarificado, resiembra y abonado semestral, el podado de mantenimiento del arbolado al menos una vez al año, la programación del riego mediante el sistema existente y otro mediante cuba si fuera necesario, el desbroce y corte de malas hierbas de los taludes de la Ronda de Boltaña y el cuidado de las plantas arbustivas existentes con reposición de marras si fuera necesario.

Respecto al mantenimiento de los espacios urbanizados, se incluye el engrase y ajuste de las puertas metálicas de acceso al recinto, la revisión del estado del vallado exterior y reparación de pequeñas incidencias, el mantenimiento y conservación de la instalación completa de alumbrado, incluso los centros de mando con la reposición de consumibles por agotamiento de vida útil, la conservación de la instalación de la red de riego, aspersores, tuberías, programadores, arquetas, válvulas reductoras de presión, etc, la revisión de la red de fontanería y saneamiento (pozos de registro, pozos de infiltración, llaves y arquetas, etc.) y la reparación de pequeños baches puntuales en pavimento de terrizo o doble tratamiento superficial por uso de vehículos.

La limpieza a abordar contempla la retirada de residuos de papeleras (hay 30 en este espacio exterior) con reposición de bolsas, limpieza de la superficie del aparcamiento y en el vallado perimetral, eliminación de posibles grafitis, limpiar arquetas e imbornales, mobiliario urbano, señalización vertical de circulación, bancos, aparcabicis, etc, un servicio de desratización.

Aunque también hace especial hincapié en las actividades antes y después de cada evento que se celebre en el estadio. Parte de la base de que a lo largo del año, "se van a celebrar al menos 27 eventos". Este contrato, en este sentido, incluirá realizar "con la asiduidad que sean necesaria" la "correcta conservación y limpieza del ámbito definido".

Al margen de ello, y antes y después de la celebración de un evento en el campo modular, se habrá de realizar la limpieza de papeleras y reposición de bolsas, del aparcamiento, grafitis, residuos, papeles, plásticos o elementos extraños del vallado perimetral, la señalética y mobiliario urbano. Y al menos una vez al año se hará una limpieza general de esas zonas, incluyendo todas las actividades y "la sociedad podrá solicitar la realización de trabajos puntuales durante el horario de trabajo, considerándose éstos incluidos dentro de la prestación base".