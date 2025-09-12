Varias empresas pujan por el nuevo desarrollo de Arcosur: más de 1.600 viviendas y una nueva conexión

El próximo desarrollo urbanístico de Arcosur no se quedará desierto. El fuerte interés que está despertando el emergente barrio de Zaragoza se ve reflejado cada vez que saca a concurso una nueva expansión. La última incluye dos recintos de la separata 2 Sur (más de 1.600 viviendas y la conexión con Montecanal) y, una vez finalizado el plazo para presentar ofertas, hay al menos tres empresas interesadas. También hay una cuarta que tuvo problemas a la hora de hacer llegar sus condiciones, aunque todavía está por ver si se le permite participar.

El precio base de licitación era de 10,2 millones de euros, IVA incluido, aunque lo previsible es que, al haber varias compañías pujantes, ese coste se reduzca significativamente. De hecho, una de las condiciones del contrato establecía que toda oferta superior a esos 10,2 millones de euros sería desechada automáticamente. Con todo, no será hasta finales de este mes o, como tarde, principios de octubre, cuando se dará a conocer la compañía que ejecutará los trabajos, que son financiados por la junta de compensación del barrio bajo autorización municipal.

Este contrato incluye, por tanto, dos partes significativas de la separata. Por un lado, todas las calles cercanas a la zona más consolidada, al sureste del barrio, donde los promotores podrán construir 1.634 viviendas tanto libres como de protección oficial (VPO). Esta actuación tiene un plazo de 15 meses (que puede ser abreviado por la constructora), por lo que estaría concluido a principios de 2027. Además, como ha sucedido en ocasiones anteriores, los propietarios podrían construir bloques de pisos a la vez que se desarrollan las obras de urbanización.

Por otro, una conexión estratégica con Montecanal, con un vial que conecta Canal de Izas con la avenida de la Ilustración, con una rotonda central junto a los campos de golf. A ambos lados de esta nueva calle estarán las nuevas piscinas del Distrito Sur y los futuros campos de fútbol del Hernán Cortés, a los que se mudarán cuando se complete la polémica venta de suelos de Vía Hispanidad. El tiempo en este caso es de ocho meses, por lo que la conexión debería estar disponible el próximo verano.

Próximos desarrollos

En la separata 2 Sur faltarán todavía por construirse tres recintos más. Dos de ellos saldrán a concurso en breve y servirán para poner a punto un par de calles donde el ayuntamiento vendió hace unos meses unas parcelas municipales para la construcción de 384 VPO. Dos de ellas fueron adquiridas por Aldea Viviendas y las otras dos se enajenarán en breve.

La última parte, que todavía tardará en salir a la luz, será la construcción de una gran zona verde en la parte central del barrio, que tendrá entre 20 y 25 hectáreas y se convertirá en el gran pulmón de Arcosur. Esta actuación todavía está en fase de anteproyecto y debe ser aprobada por el consistorio. En total, urbanizar la separata 2 Sur al completo costará unos 15 millones de euros, incluyendo los 10,2 que están a punto de adjudicarse y estas tres actuaciones pendientes.

De este modo, la fase 2 de Arcosur estará casi urbanizada por completo. Tan solo quedará una pequeña bolsa de suelos, denominada 2 Resto Sur, donde caben 812 viviendas libres y cuyo proyecto ya está en el ayuntamiento, que debe dar luz verde en las próximas semanas. Los plazos que se manejan hablan de que en dos años la fase 2 esté urbanizada por completo, restando así la fase 3, aún sin definir y con capacidad de albergar más de 10.000 viviendas.