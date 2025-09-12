Las extraescolares enfrentan a las familias con un colegio de Zaragoza: "La gente está huyendo del centro"

Son un grupo de familias que ha empezado el nuevo curso escolar con una preocupación que ya empezaron a albergar a finales del pasado: la "deriva" del colegio Cesáreo Alierta de Zaragoza en el que estudian sus hijos. Según han informado, la AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) se ha visto relegada "a la mínima expresión". El ejemplo más claro para ellas está en la gestión de las extraescolares, que ha pasado de sus manos a las del equipo directivo, lo que no solo perciben como un "ataque" sino que, han denunciado, les obliga a someterse a decisiones tomadas "de forma unilateral" como la prohibición de que los alumnos salgan del recinto escolar durante el horario de comedor para hacer actividades.

Este grupo de familias explica que, hasta ahora, habían podido escoger de forma libre las extraescolares que querían que realizaran sus hijos. Muchas de ellas los tenían inscritos desde hace años en clubs deportivos de las inmediaciones del colegio, como en la Agrupación Deportiva Alierta-Augusto-Salas, el Club de Atletismo Alas o la Federación Aragonesa de Tenis, entre otros, a los que acudían durante el horario de comedor al ser uno de los pocos centros públicos de Zaragoza que todavía cuenta con jornada partida.

Según comparten, salir fuera del colegio era una forma de que sus hijos estuvieran en contacto con estudiantes de otros tres colegios públicos de la zona con los que posteriormente compartirán instituto: el IES Miguel Catalán. Sin embargo, a partir de este curso escolar ya no podrán hacerlo, sino que los alumnos solo podrán inscribirse a las actividades de la empresa escogida por el equipo directivo.

Las familias denuncian que se trata de una decisión tomada de "manera irregular", además de una evidencia de esa "relegación" que sufre la AMPA desde el curso pasado. El grupo indica que en el nuevo Reglamento de Régimen Interno, que fue aprobado a finales del pasado curso, dirección pasó a asumir la gestión de las extraescolares. A ello añaden que en el último Consejo Escolar "solo se acordó que la gestión de las extraescolares pasaría a realizarla el equipo directivo, sin que en ningún momento se planteara, debatiera o aprobara que dichas actividades no pudieran desarrollarse fuera del recinto escolar".

"Consideramos que esta falta de información y transparencia vulnera los principios de participación y consulta recogidos en la normativa vigente", denuncian las familias, y añaden que el equipo directivo les ha amenazado con la expulsión del servicio de comedor si no cumplen con esta exigencia. "Estamos totalmente atados -afirman-. Muchos padres se han ido del colegio. La gente está huyendo".

Pero, denuncian, la cosa no queda en las extraescolares, sino que va a más. El equipo directivo también ha pasado ahora a asumir la gestión del banco de libros, que también había realizado la AMPA de forma "histórica" con "transparencia y en beneficio de todos". Además, aseguran que se les ha exigido el pago de una cuota de 25 euros por alumno, "como en los colegios concertados", y agregan que "tampoco se planteó ni aprobó la prohibición de entrada al recinto escolar antes de las 15.30 horas".

Son todas estas medidas, entre otras, las que han despertado un "profundo malestar" en las familias, que no entienden por qué se ha tomado esta "actitud autoritaria" que genera "incertidumbre" y una "brecha en la comunidad educativa". Las causas, deslizan, podrían residir en no haber votado a favor de una jornada continua.

Desde el Departamento de Educación de la DGA, con quien ya contactó este grupo de familias, así como también lo hizo con el Justicia de Aragón y con Fapar, explican que el Director General de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada, se reunió con la AMPA y les trasladó que el Régimen Interno es una decisión del equipo directivo que debe aprobarse por el Consejo Escolar, como entienden que así ha sido. Según se comunicó desde el colegio a Educación, la decisión de prohibir las extraescolares fuera del centro fue tomada por dirección al considerar que era más seguro para el alumnado ofrecerlas dentro de sus propias instalaciones.

El grupo de familias apela al "diálogo", que consideran base de la educación. "Queremos recuperar la esencia de nuestra escuela: un centro donde los niños crezcan con oportunidades, donde se fomente un clima de respeto y convivencia, que respete la diversidad y, sobre todo, un colegio en el que se priorice el bienestar de nuestros hijos e hijas por encima de cualquier otra cuestión", expresan.