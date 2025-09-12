El PSOE exige recuperar los Puntos Violeta en Zaragoza y pide a Chueca que no ceda ante los "negacionistas" de Vox
El grupo municipal llevará una moción al próximo pleno para recuperar la nomenclatura original de estos espacios
La portavoz socialista, Lola Ranera, exigirá a la alcaldesa Natalia Chueca, a través de una moción en el pleno municipal de septiembre, que recupere los Puntos Violeta y no ceda a los “negacionistas” de Vox que "intentan ocultar la violencia machista". La socialista ha criticado la reconversión, el pasado fin de semana en el “Vive Latino”, de Puntos Violeta en Espacios Seguros, “ocultando la lucha contra la lacra de la violencia de género”.
Ranera, acompañada del concejal socialista Paco Galán, ha recordado que Vox, la ultraderecha, haya venido a las instituciones para que “ciudadanía retroceda en derechos”. “Son negacionistas de todo y, desgraciadamente, también de la violencia de género. Lo llevan en el programa electoral y su objetivo es retirar la nomenclatura de cualquier tema de mujer en la ciudad”, ha señalado.
Para la socialista, "el PP ha decidido consentir porque necesita la suma de los votos de Vox para sacar adelante unos presupuestos". “Nos hemos encontrado este fin de semana, en el Vive Latino, que PP y Vox han reconvertido los Puntos Violetas para convertirlos en Espacios Seguros unisex, ocultando la sensibilidad de la sociedad en la lucha contra la lacra de la violencia de género y la violencia machista”, ha manifestado.
Ranera ha recordado que los Puntos Violeta se impulsaron desde el Ministerio de Igualdad, se aprobó Ley Orgánica 1/2004 y se firmó un Pacto de Estado contra la Violencia de Género. “Se trasladó a las comunidades y a los distintos ayuntamientos para que en la calle se reconociera que existe violencia machista, y para que se pusieran en marcha medidas para prevenir el claro apoyo de esta violencia machista que existe”, ha asegurado.
Ranera ha adelantado que el PSOE va a presentar una moción en el Pleno de septiembre, porque la denominación de este cambio “no es neutral, esconde mucho más”. “Es un retroceso que contradice la ley y, por supuesto, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Vamos a pedir en el Pleno que mantenga el compromiso para erradicar la violencia de género, mantenga la denominación de los Puntos Violeta y se sigan promoviendo campañas para luchar contra esta lacra que es la violencia machista”, ha concluido Ranera, que ha hecho hincapié en que la “violencia machista existe y a la mujer se le mata por ser mujer”. “El ayuntamiento debe luchar contra esta lacra social”, ha añadido.
