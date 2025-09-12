Zaragoza, epicentro de la igualdad a pie de calle y desde los barrios

El parque de las Mujeres ha acogido este viernes la primera edición de la Feria de Igualdad organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza con la presencia de 64 colectivos, asociaciones e instituciones de la ciudad, una jornada abierta y llena de actividades, talleres, cuentacuentos y deporte.

Esta cita, que se celebra en dos jornadas distribuidas entre este viernes y sábado por la mañana, tendrá lugar junto al centro cívico Estación Norte, donde también se celebra parte de la programación prevista.

“Es el escaparate perfecto para conocer los proyectos e iniciativas que están desarrollando y reflexionar sobre una cuestión que nos interpela a todos, como es avanzar en la igualdad de oportunidades para hacer de Zaragoza una ciudad mejor y más justa”, ha dicho en la inauguración la consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, también concejal de Igualdad.

En este mismo parque es donde se han colocado las 23 carpas y un escenario, mientras que hay un segundo espacio en la Instalación Deportiva Elemental, y un tercero en el centro cívico Estación Norte.

Cada una de carpas ha abordado la igualdad en diferentes ámbitos, desde la salud, la formación, el empleo, la diversidad afectivo-sexual, la interculturalidad, la participación ciudadana, la discapacidad y la prevención de la violencia contra las mujeres.

“En cada una de ellas se ofrecerá información detallada de los proyectos y servicios que se están realizando en la ciudad para avanzar hacia la igualdad real entre mujeres y hombres”, ha comentado Orós.

En la consecución de este objetivo las instituciones públicas, en este caso, el Ayuntamiento de Zaragoza, “tienen también la responsabilidad de impulsar políticas de igualdad y animar a la reflexión, promoviendo una sociedad que avance en la igualdad real entre todas las personas”, ha afirmado.

Más en concreto, la ilustradora Sara Jotabé y la asociación Amanixer presentarán el proyecto ‘Mujer y discapacidad. Cómic’, que a través de viñetas y tiras de cómic tratadas con humor presenta historias reales y la vida cotidiana de las mujeres con discapacidad.

Asimismo, se desarrollará un taller sobre ‘Canciones que nos persiguen y delatan’, un taller abierto a la estampación creativo llamado ‘sella-musas’, un taller de equipaje emocional a cargo de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME) o la actividad cardiosaludable ‘Nos cuidamos’, entre otras muchas propuestas.