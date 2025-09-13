Así avanzan las obras en el Ibercaja Romareda: ya comienza a vislumbrarse el Gol Sur

Sin prisa, pero sin pausa. Bajo esta premisa trabajan los operarios de OHLA y Altuna y Uria, las dos constructoras encargadas de levantar el nuevo hogar del Real Zaragoza. Tras un verano que ha servido para reducir a escombros lo que quedaba en pie de la vieja Romareda (lo último, las torres de iluminación), el próximo otoño se presenta como la estación en la que comenzarán a intuirse las gradas del nuevo estadio. Antes incluso de lo previsto, ya que el buen ritmo de demoliciones ha permitido ganarle un par de semanas al crono.

El objetivo está claro: que el Ibercaja Romareda sea una realidad a mediados de junio de 2027, cuando está fijada la fecha de fin de obra. Todavía quedan muchos obstáculos que superar, pero las previsiones, por el momento, son optimistas. El graderío más avanzado es el del Gol Sur, que fue derribado ya durante el verano de 2024, dejando al Real Zaragoza huérfano de uno de sus fondos durante toda la campaña pasada.

En estos momentos, las últimas imágenes ya muestran las primeras partes del esqueleto de la grada, con los pilares de hormigón que se encargarán de soportar el peso de la afición zaragocista durante las próximas décadas. La intención es que dentro de un mes, para las Fiestas del Pilar, el aspecto sea bastante más nítido. Y en esa fecha está previsto también que se comiencen a construir el resto de gradas, mientras que estas semanas servirán para terminar de perfilar los detalles previos en el solar.

Idom

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Zaragoza ya trabaja en el proyecto de reurbanización del entorno, aunque todavía no hay plazos previstos para comenzar a trabajar en ese expediente. Son más de 18.000 metros cuadrados, capitaneados por la plaza Eduardo Ibarra, que cambiarán su aspecto para integrarse visualmente como una prolongación de Isabel la Católica. Las primeras estimaciones del consistorio, que trabaja de la mano de Idom (estudio que también ha diseñado el Ibercaja Romareda), hablan de un presupuesto de 3,5 millones y 15 meses de obras.

Mientras tanto, el Real Zaragoza sigue con su exilio particular que le obliga a disputar, mínimo, esta temporada y la próxima en el Ibercaja Estadio del Parking Norte de la Expo. En la 2027/28, la intención de todas las partes es que el club regrese a su reformada casa, aunque tiene un abanico contractual que le permanecería permanecer en el Actur hasta 2030, aunque ese escenario no se contempla en ningún caso. Simplemente, sirve para cubrirse las espaldas.