La Azucarera arranca el curso con un innovador torneo que fusiona juego físico y digital para jóvenes

El Espacio Joven de La Azucarera de Zaragoza comienza el curso escolar a lo grande con un novedoso torneo en el que unos 20 equipos de jóvenes, entre 14 y 30 años, competirán, combinando el juego físico y el digital. La iniciativa se pone en marcha en un contexto marcado por la polémica supresión de las Zonas Jóvenes por parte del ayuntamiento.

El evento se desarrolla en tres jornadas; la primera de ellas ha comenzado este sábado 13 de septiembre en La Azucarera a las 10.00 horas y se prolongará hasta las 19.00 horas.

Para aquellos que quieran repetir o probar esta experiencia, tendrán la oportunidad de hacerlo los días 3 y 4 de octubre, en el marco del ZGamer. El plazo de inscripción está ya abierto y se puede realizar en un formulario de la web municipal.

La concejal de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, ha presentado el evento, toda una novedad dentro de la programación preparada para este otoño, con multitud de actividades y programas, como el 12 lunas de otoño, cuyo plazo de inscripción está a punto de empezar.

"Estamos muy ilusionados con esta nueva etapa en las políticas de juventud. Ya tenemos en marcha los dos grandes equipamientos y hemos preparado para este otoño un programa de actividades muy enriquecedor y atractivo para ellos", ha comentado.

Bravo ha estado acompañada por el cofundador y director de operaciones de Zeta Esports Group, coorganizadores del evento junto al Ayuntamiento de Zaragoza.

La emoción de fútbol real y el juego digital

Un ejemplo de esta apuesta es el evento Phygital en el que se vive la emoción del futbol real en un partido 3x3 unido a la competición digital en la PS5 con EA Sports FC. El resultado final será la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos partidos.

Dinamizadores y todo el staff de Zeta ha dado la bienvenida a los asistentes a los que han explicado brevemente la dinámica del evento y de la competición, así como las actividades previstas.

A continuación, se ha disputado un partido de exhibición entre los creadores de contenido de Zeta, Gómez Nawer y Xoan Ramos, dos referentes a nivel nacional vinculados con los EA Sports, y Cierzo Esports Academy, la academia municipal de videojuegos.

El plato fuerte ha llegado a las 11.00 horas con el torneo phygital, en el que han competido una veintena de equipos en un torneo compuesto de pruebas, la primera de ellas, el partido FIFA 25 en la playStation 5, donde el tercer jugador rota en cada gol. Son pruebas que no superan los 10 minutos.

Después se ha celebrado el partido físico, con una duración de entre 10 y 20 minutos, donde compiten tres jugadores por equipo (sin portero fijo). El equipo ganador es el que más puntuación obtiene de la suma de las dos fases.

El mediodía marca el tiempo libre para que los asistentes puedan jugar al FIFA o al fútbol sin competir y, a continuación, llegarán los retos de tik tok en el campo 3x3, donde los asistentes podrán grabar vídeos de cada uno de ellos.

La competición Phygital sigue a las 15.15 horas con nuevos equipos y la Gran Final tendrá lugar a las 17.45 horas. El evento finalizará, como no podía ser de otra manera, con la entrega de premios.