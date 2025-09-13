Esta es la curiosa historia de la pescatera más joven de Zaragoza

Su historia es peculiar por varios motivos. Es una de las pocas pescateras que quedan en Zaragoza, escasamente hay 90 profesionales en toda la ciudad frente a los más de 1.000 que había hace dos décadas. Además, es una de las más jóvenes en la capital que, para más inri, decidió seguir adelante con un negocio familiar que empezó allá por 1955 y vivió sus años más gloriosos en el mercado de abastos del barrio.

Lorena Fernández tiene 40 años y se mueve como pez en el agua en una profesión donde la media ronda los 60. Fueron sus abuelos los que en los años 50 abrieron un puesto llamado Pescados Fernández, una saga familiar que parece no tener fin porque sus padres heredaron un negocio que ahora, tras su jubilación, ha decidido liderar junto a su marido. En 2007 decidió abandonar el mercado de barrio Tenor Fleta para abrir su negocio en la calle que le daba nombre esta lonja, ahora cerrada.

«Hemos notado mucho el cambio porque mantener abierta la pescadería a pie de calle nos sale más caro», explica Lorena, que resume los gastos de la siguiente manera: «Multiplícalos por 10. La luz, por 10, el agua, por 10... y así todo, porque en el mercado compartíamos los gastos y ahora lo asumo todo yo», afirma esta pescatera, que no ha dudado en modernizarse con el reparto a domicilio.

Lorena Fernández trabajando junto a sus compañeros. / PABLO IBÁÑEZ / EPA

«Los jóvenes ahora compran por internet, no tienen tiempo de ir de tienda en tienda, así que llegamos a ellos a través de la venta online. El 90% de los jóvenes compra así», explica. Cierto es, admite, que siempre es mejor la clientela presencial porque mientras espera, «alguno acaba picando alguna que otra cosa», bromea. Pese a ello, admite que la facturación ha descendido.

«El negocio es menos rentable por dos motivos. Porque ya no estamos en el mercado del barrio y porque la gente consume menos pescado», explica Lorena, que recuerda que en la lonja siempre llegaban clientes que acudían a comprar a otros puestos y, de paso, se llevaban algo de pescado a casa. Ahora, normalmente, el que va lo hace de propio, no porque pasa por la calle, ve su escaparate y decide comprar.

El precio, cada vez más elevado, el cambio de mentalidad y la competencia de los supermercados dificulta igualmente la rentabilidad del negocio. «Para muchos es más fácil coger una bandeja de pescado congelado, por eso intentamos ofrecer una atención más completa y diferente», comenta Lorena, que explica que se cada vez se limpia más el pescado, se envuelve de una forma sencilla para poder congelarlo directamente. «Todo lo necesario para facilitarle al cliente la compra y la llegada a casa», comenta.

Aunque en su tienda tienen un equipo completo y estable, admite que la falta de relevo generacional es un problema generalizado. «Los hijos ya no quieren seguir con el negocio y no hay trabajadores especializados en el pescado. Esto es un problema porque la mayoría de los pescateros tiene más de 60 años, por lo que pronto habrá muchas jubilaciones, a ver quién toma el relevo», explica con cierto pesimismo.