El Gobierno de Aragón reactiva la 'operación Arcosur': cientos de viviendas públicas a la espera

La operación Arcosur en la que el Gobierno de Aragón lleva inmerso varios meses está cerca de llegar a buen puerto. ¿El objetivo? Conseguir el máximo número posible de metros cuadrados en el emergente barrio de Zaragoza y transformarlos en cientos de viviendas que se sumen al parque público residencial de la comunidad. Para ello, el primer paso será cerrar un convenio a cuatro bandas en el que están implicados, como ya informó este diario el pasado mes de mayo, el ayuntamiento, la junta de compensación e Ibercaja.

Una negociación que se estancó a principios de verano y que ahora se ha reactivado, hasta el punto de que esta próxima semana hay prevista una reunión decisiva en la que las partes esperan salir con un acuerdo cerrado o, en su defecto, muy avanzado. Se trata, eso sí, de un proceso complejo, con muchas aristas y en el que las cuatro partes deben poner de su parte. Y la experiencia dice que, en cualquier momento, se puede ir al traste. Con todo, esta vez parece la definitiva y las negociaciones encaran ya su recta final.

Por partes. La primera cuestión que explica la operación radica en las intenciones de la DGA. No es ningún secreto que el Ejecutivo aragonés, dentro de sus planes de vivienda, lleva toda la legislatura buscando suelos para levantar pisos de alquiler asequible. En el caso de Zaragoza, hasta ahora ha tirado de parcelas que, en muchos casos, estaban reservadas para equipamientos. Y cambiar esos usos por unos residenciales, si bien es legal (sigue una directriz de la ley de vivienda estatal), conlleva un riesgo social, como se ha visto en barrios como Rosales del Canal o el Picarral.

Por ello, Arcosur es el destino idóneo para seguir expandiéndose. La capital aragonesa tiene ahí una bolsa de suelo importantísima, con sitio para casi 23.000 viviendas y, además, un 55% protegidas. En cambio, al barrio todavía le queda mucho por crecer, y es en ese cóctel de circunstancias donde el Gobierno autonómico quiere inmiscuirse y comprar parcelas para construir, según diversas fuentes, entre 2.000 y 3.000 pisos públicos, aunque el número final dependerá del modelo por el que se apueste.

La DGA hace números

No es casual, por tanto, que la DGA se vaya a sentar con el consistorio, de quien depende la autorización última para los nuevos desarrollos; la junta de compensación, que no deja de ser una suerte de comunidad de propietarios; e Ibercaja, entidad sin la que no se entendería Arcosur y que, aún a día de hoy, sigue siendo la mayor tenedora privada de suelos. Y es que la compra de los terrenos no se va a realizar de golpe. La idea que lleva el Ejecutivo autonómico es la de sacar a concurso público una subasta con distintos lotes y que cualquier propietario pueda presentar sus parcelas.

¿Cómo lo va a pagar? Con los aprovechamientos de los pigas (Proyectos de Interés General de Aragón). Esto es, sustrayendo parte del 5% de los desarrollos urbanísticos que permiten estas declaraciones, que se dan a empresas cuyas inversiones en la comunidad son declaradas como prioritarias y estratégicas. En Zaragoza, por ejemplo, están los casos de Amazon Web Services o Microsoft, pero la llegada de centros de datos al área metropolitana de la capital (el último, el gigante tecnológico norteamericano Vantage, con una inversión de 3.200 millones) también permiten ese desarrollo.

En ese punto está ahora el Gobierno de Aragón, que debe conocer primero de cuánto líquido dispone para poder invertirlo en Arcosur (en ningún caso se concentrarán todos los aprovechamientos allí, ya que esta fórmula también se va a replicar en los municipios en las que aterrizan estos grandes inversores), para después saber hasta dónde puede llegar. Sea como fuere, la cifra total que sumarán todos los lotes superará, en principio, esas más de 2.000 viviendas mencionadas anteriormente.

Un convenio a cuatro bandas

La importancia del convenio reside pues en distintas variables. Por un lado, está el factor Ibercaja, que es la mayor propietaria privada de Arcosur (sobre un 10% de las parcelas). No en vano, el barrio nació de un acuerdo del banco aragonés con el ayuntamiento, a principios de siglo, por el cual Ibercaja se quedaba suelos para miles de viviendas en un distrito que aún no existía y, a cambio, el consistorio se quedaba con los terrenos del meandro de Ranillas, donde a la postre organizaría la Expo 2008. Ahora, este acuerdo le permitiría desprenderse de activos que llevan siendo un lastre para la entidad desde hace dos décadas.

Por otro lado, la junta de compensación también posee en torno a un 10% de los suelos, la mayoría absorbidos de sociedades que no pudieron hacer frente a los pagos por la crisis. Una de las cláusulas que incluirá el convenio a cuatro bandas recogerá el compromiso, tanto de la junta como de Ibercaja, de presentar sus suelos a la subasta. De este modo, no quedará desierta y la DGA se garantizará la posibilidad de obtener nuevas parcelas para las viviendas públicas que desea construir.

Mientras, el papel del Ayuntamiento de Zaragoza también es clave. En estos momentos, existe una cláusula por la cual la junta de compensación, que es la que financia y ejecuta los nuevos desarrollos (siempre con autorización urbanística municipal), no puede comenzar a invertir en la tercera fase de Arcosur hasta que no estén urbanizadas las dos primeras y, además, se hayan construido dos terceras partes de los bloques de edificios que se contemplan en ellas.

En este punto, conviene recordar que, en estos momentos, la actual junta ya terminó de urbanizar (poner las calles, el alumbrado, las redes de saneamiento) la fase 1 y está ultimando de hacer lo propio con la 2, que en teoría deberá estar ya concluida en dos años, para 2027. En cambio, las condiciones actuales impedirían que se siguiese desarrollando el barrio (es decir, su fase 3, todavía sin definir y en la que caben más de 10.000 nuevos hogares) hasta que no estuviesen construidas todas esas viviendas, algo que ralentizaría el objetivo de que Arcosur esté urbanizado en 15 años.

Pero, según ha podido saber este diario, la intención es que el convenio retire esa obligación. De esta forma, se podrían incluso reducir esos 15 años, si todo va según lo deseado, a una tercera parte. Y, para más inri, el Gobierno de Aragón podría tener un mayor margen, presente y futuro, para ir adquiriendo propiedades en el barrio, ya que para construir una vivienda es obligatorio que esté en un entorno urbanizado.

