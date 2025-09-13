Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unas obras junto al tranvía provocarán afecciones al tráfico en esta transitada calle de Zaragoza: piden usar itinerarios alternativos

Los trabajos comenzarán el lunes y se extenderán hasta el 23 de septiembre

Imagen aérea del barrio del Actur, en Zaragoza.

MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Zaragoza

La margen izquierda de Zaragoza sufrirá algunas afecciones al tráfico durante la próxima semana. Concretamente, en el barrio del Actur. La reparación del pavimento en calzada junto al trazado del tranvía afectará a la movilidad del tráfico privado en la conexión de Valle de Broto con Gertrudis Gómez de Avellaneda desde este lunes 15 de septiembre hasta el martes 23 de septiembre. La actuación no conllevará afecciones sobre la línea de transporte público.

En concreto, se va a proceder a mejorar la pavimentación junto a la traza del tranvía, para lo que se necesitará ocupar dos de los tres carriles de circulación de Valle de Broto en sentido puente de la Almozara (los carriles central e izquierdo).

Esta redución de carriles comenzará antes del cruce con María Zambrano, señalizando la zona la misma noche del domingo 14 al lunes 15, e indicando que los dos carriles derechos quedarán exclusivamente para girar a la derecha, hacia María Zambrano, y se reducirá a un único carril los dos en sentido recto, además de encauzarlo hacia el carril derecho.

Afecciones al tráfico en Valle de Broto.

Se advertirá a los usuarios mediante cartelería informativa ubicada en Valle de Broto, en la incorporación desde Avenida Pirineos, así como en los carteles de información variable de la ciudad ubicados en su zona de influencia.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza han solicitado a los ciudadanos que en la medida de lo posible eviten la circulación en vehículo privado en esta intersección y se elijan itinerarios alternativos.

