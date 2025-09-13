Adiós a toda una vida tras su mostrador: "Llevo 45 años. Me da mucha pena, pero si hubiera sabido lo que es, no sé si lo hubiera cogido"

Lo asume. Se siente apenada, pero lo dice. El suyo es un negocio en extinción aunque ella haya conseguido aguantar hasta el final de su vida laboral detrás de un mostrador de prensa que le ha mantenido muy ocupada a lo largo de nada más y nada menos que 45 años. Mari Carmen Gómez Gómez cogió las riendas de un pequeño quiosco situado en la calle Cortes de Aragón cuando tenía 20 años. Este domingo, a punto de cumplir los 65 años -su cumpleaños es el próximo martes- se jubila.

Y es que este domingo, 14 de septiembre, cerrará sus puertas para siempre La Hispánica, un local de venta de prensa, papelería y Loterías del Estado que antes de que llegara Mari Carmen ya llevaba abierto otros 50 años. Es una de esas tiendas de la que apenas quedan, en las que más allá del producto que vendan lo importante es el ritual de acudir, saludar, contarse las novedades y aprovechar la charla para echar una Bonoloto o comprar el periódico del día. Y si es EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, mejor, claro.

"Me da mucha pena, no te creas. Hay clientes a los que conozco de toda la vida. Mira -exclama-, aquí tengo un folio lleno de nombres. Son todas las personas para las que he preparado un detallito antes de irme. Y aún me quedan", decía el pasado martes, cuando aún le quedaban unos días al frente de su negocio. Eso sí, no se quita ningún mérito. Sabe que merece este reportaje. Y es que a lo largo de sus 45 años ha trabajado de lunes a domingo, todos los días del año salvo en vacaciones y los tres que no se imprimen periódicos: Navidad, Año Nuevo y Sábado Santo. De ahí su propuesta: "¿No crees que no pasaría nada si nos pusiéramos todos de acuerdo y decidiéramos que no hay periódico una vez al mes? Así, por lo menos, hubiera descansado un día". De la respuesta del periodista se intuye cierto consenso al respecto. "Ha sido un palo, no lo voy a negar. Ahora lo pienso y no sé si en su momento lo volvería a coger", añade. La palabra conciliación no ha formado parte de su realidad. "Cuando nacieron mis hijas tuve que contratar a una chica. Y la madre de una compañera era la que muchos días las iba a recoger al colegio y luego venían aquí a hacer los deberes", cuenta.

Fachada y cartel de La Hispánica, que este domingo cerrará sus puertas. / Jaime Galindo

Eso sí, hubo un tiempo en el que su negocio era un no parar. "He vendido lo que no está escrito. Al Bingo de aquí al lado le llevaba cajas y cajas llenas de revistas. Cuando estaba de alquiler -ahora el local es suyo- pagaba 25.000 pesetas y me llegaron a pedir 35.000, aunque me acabé negando. Para la época era dinero, pero el negocio iba bien. Además teníamos el colegio enfrente -el Jesús y María, ahora recién derruido-, pero cuando cerró...", recuerda, y su tono se vuelve más pesimista. El problema para ella fue, además de la caída de las ventas del papel, el momento en el que se abrió la distribución de prensa a otros comercios y cadenas en el que también se puede adquirir pan, chuches o frutos secos. Ese fue el inicio del final. Su discurso se interrumpe: "¡Qué te saquen muy guapa!", le grita desde la calle una clienta habitual. El barrio.

Debido a la caída de las ventas, este año y el anterior ya decidió cerrar en agosto. "Antes contrataba a una chica, pero ahora para qué, ¿para perder dinero? No", se responde. Tiene dos hijas y una de ellas ha estado a llegar a estar tras el mostrador ayudando, pero ninguna ha querido quedarse con la tienda. Ni ellas ni nadie, al parecer. Ya que antes de jubilarse intentó, sin éxito, traspasar el negocio. Una vez cierre La Hispánica pondrá el local en alquiler, pero ya será otro negocio. ¿Una hamburguesería? Quizá no haya suficientes.

Loterías

Lo que sí ha conseguido traspasar es la licencia de Loterías del Estado, que aprovechará una tienda de Puerto Venecia. Desde su mostrador, rodeada de libros, cajas de bolígrafos y periódicos, también ha repartido mucha felicidad en forma de premios. "En la Primitiva una vez di un premio de 1 millón de pesetas. Y en la Quiniela dos gordos: uno de 16 millones y otro de 14", dice. Sigue hablando en pesetas. Ella misma también se ha llevado algún pellizco, aunque nada que le hubiese permitido jubilarse. Ha tenido que esperar hasta este domingo.

Por su local han pasado, además de vecinas y amigas, personas conocidas. "Marianico el Corto venía cada semana o cada 15 días. Venía aquí al lado a comprar galletas Polen para llevarle a su mujer y ya de paso entraba. Muy simpático el hombre", recuerda Mari Carmen. "Otro que venía mucho era un político que ese era muy antipático... ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo, pero era muy serio, muy seco y nada agradable", dice. El nombre no le sale. Casi mejor.

Mari Carmen Gómez Gómez llegó a Zaragoza desde el pueblo de Malanquilla. Se estudió unas oposiciones, hizo el examen en Barcelona y aprobó todo menos la prueba de taquigrafía, por lo que no pudo acceder a la función pública. Entonces le ofrecieron una tienda que acabó quedándose y de la que se despide este domingo. Pero el que pierde es el barrio. "¡Hasta siempre!", reza un cartel en la puerta del local, que mañana ya no abrirá.