Un sector que naufraga: Zaragoza pierde más de 900 pescaderos en dos décadas

Las cifras hablan por sí solas. En el año 2000 había en Zaragoza alrededor de 1.000 pescaderos. Ahora, dos décadas después, hay tan solo 90, con una media de edad que ronda los 60 años, por lo que se prevé un aluvión de jubilaciones a medio plazo. Con estos números no es extraño escuchar entre el sector que son una profesión «en peligro de extinción».

En la última década, el consumo de pescado se ha reducido notablemente. En 2014, cada persona comía cada año 26,4 kilos, y hoy en día se ha reducido a 18, casi un 32% menos. Esta caída en la demanda, sumada a la falta de relevo generacional, ha supuesto, entre otras cosas, el cierre de unas 5.000 pescaderías en España, un tercio de las que existían en 2007.

Zaragoza no escapa a esta circunstancia. Según los datos facilitados por la Federación de Mercados y Detallistas de Zaragoza, solo en los últimos cinco años han echado la persiana 20 pescaderías ubicadas en mercados de abastos, lo que supone un 30% de las que había, pasando de las 69 activas en 2020 a las 49 actuales.

Dos pescateros del Mercado Central de Zaragoza. / PABLO IBÁÑEZ / EPA

«El declive se debe a una combinación de cambio en los hábitos de consumo, el envejecimiento del oficio, la presión de las grandes superficies y los costes elevados de mantener el producto fresco», explican desde la federación, que alertan de que «de no implementarse medidas de apoyo, es previsible que la tendencia continúe, con un riesgo real de que muchos mercados se queden sin oferta de pescado fresco en pocos años». Añaden, eso sí, que esto no ha mermado el servicio donde destacan la calidad y la cercanía.

El Mercado Central

Estos datos se completan dando un rápido paseo por el Mercado Central, la lonja por excelencia de la capital donde cada vez hay menos puestos de pescado fresco.

José Luis, de Pescados José Luis y miembro de la Federación de Asociaciones de Empresarios Detallistas de Pescado (Fedepesca), lo tiene claro, están «en peligro de extinción». «Hace 20 años había un millar de pescaderos en Zaragoza, ahora quedamos solo 90, estamos al borde de la extinción», reitera sin ocultar su preocupación.

El problema va a agravarse a corto o medio plazo porque la media de edad de estos profesionales es de 60 años. «Están todos a las puertas de la jubilación y no hay relevo, los jóvenes no quieren trabajar en este oficio porque es muy duro y muy exigente y no hay mano de obra formada. Ahora todos quieren ser youtubers y no pegarse los madrugones que nos damos todos los días», explica mientras hace un conteo del número de puestos que hay en el Mercado Central: 7 frente a los 33 que había antes de su reforma integral, cuyas obras comenzaron en 2018 y se prolongaron durante dos años.

La situación en el territorio no es mucho mejor que en Zaragoza, donde, ahora, el pueblo que tiene pescadería es un privilegiado. A Mercazaragoza acuden cada madrugada 4 pescaderos de Teruel y solo 2 de Huesca para comprar género y hacerlo llegar hasta ambas provincias.

La pregunta del millón: ¿qué va a pasar? En el sector no tienen respuesta. Dicen que, quizá, incentivando a los jóvenes, facilitándoles la formación y ayudándoles económicamente se animen a seguir con un negocio de los de toda la vida que, poco a poco, está siendo sustituido por las bandejas de supermercado.