Los tacos franceses llegan al centro de Zaragoza con Co-Tacos: "La gracia está en que tú personalizas tu taco"

La escena gastronómica en Zaragoza no deja de crecer y a la vez de sorprender. Esta vez llega a la ciudad una nueva propuesta tan novedosa como deliciosa: los tacos franceses, muy diferentes a los tacos mexicanos que normalmente estamos acostumbrados. La nueva apertura del local “Co Tacos” en la calle Juan José de Rivas, número 8, trae directamente la comida rápida francesa a la capital aragonesa.

“Yo siempre he querido emprender”. Cuenta Abde, dueño de este nuevo negocio y que ya había tenido otro local de estos famosos tacos hace unos meses. “La idea de los tacos franceses yo la llevaba viendo desde Marruecos, porque allí se comen mucho, y aquí no había, ahora es cuando empiezan a haber locales”. Siempre había querido abrir su propio negocio, así que decidió hacerlo en el centro con "Co Tacos", ya que no había aún ningún local de tacos franceses, que empiezan ya a expandirse en la zona. “En las Fuentes hay 3, en Delicias hay otros 2, y en el centro no hay ninguno, aquí cerca de la zona no hay ninguno”.

Crea tus tacos franceses y acompáñalo de bebidas únicas

¿Qué diferencia a los tacos franceses? Abde lo explica y es una buena opción para los amantes del queso. “La salsa de queso, porque el taco original tiene una salsa de queso adentro, que es casera, y se plancha”. Al más estilo maño, como el propio nombre del local nos indica: “Co Tacos”, en honor a Zaragoza, ciudad en la que se ha criado. “Yo me he criado aquí, al fin y al cabo, y es una palabra que vengo de un barrio multicultural, y se dice bastante en la calle”.

Pero lo que verdaderamente distingue este local es su forma de ofrecer sus famosos tacos. “La gracia está en que tú personalizas tu taco, o sea, lo puedes hacer con lo que tú quieras”. Entre las diferentes carnes que podrás encontrar están: el pollo marinado, carne picada de ternera, salchicha merguez (muy conocida en el norte de África), también cordon bleu (parecido a los más conocidos como San Jacobos), carne de kebab y nuggets.

Desde las pantallas de su local, situadas en la parte superior de la barra podrás ir viendo los pasos que debes seguir para poder tener tu taco. “Primero eliges la talla, luego eliges la salsa que quieres echarle dentro. La argelina es la más conocida y la que más se consume en general. Después la carne. También tienes extras y puedes gratinar queso por encima”. "El que como yo es, pollo marinado con salsa argelina y barbacoa".

Todos sus distribuidores son franceses, incluso sus salsas, así sus tacos no pierden esa esencia. Y no solo eso, en su local también podrás encontrar refrescos típicos franceses como los de la marca “Oasis”, disponibles en varios sabores como el “Tropical”, el favorito de Abde, o el “sabor frutos rojos”.

Y si no quieres tu taco enrollado, tienes la opción de encontrar sus “Bol”. “El bol es lo mismo, parecido pero sin enrollar, sin el pan. Todo en un bol. Y puedes elegir cualquier ingrediente”.

Su apertura fue el viernes 12 de septiembre en un acto de apertura donde publicaron los ganadores de su sorteo realizado a través de Instagram, hubo influencers y algunas sorpresas más. Además, se van a encontrar abiertos hasta la una y media de la mañana entre semana y hasta las dos y media los fines de semana, siendo una opción para los más nocturnos.