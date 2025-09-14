¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Zaragoza?

Las nóminas de la plantilla del Ayuntamiento de Zaragoza, que incluye desde los funcionarios y el personal laboral y eventual hasta los directivos y la propia corporación municipal (alcaldesa y concejales), experimentarán una subida salarial del 0,5% a partir de este mismo mes de septiembre. Así se ha aprobado esta semana en el Gobierno municipal, que sigue la obligación de los últimos Presupuestos Generales del Estado de 2023 y complementa los incrementos anteriores, ya contemplados en las cuentas municipales de este año. En total, las nóminas han crecido un 3,5% en los dos últimos años, aunque corresponda al ejercicio 2023.

Esta subida supondrá un gasto algo superior a los 2,83 millones de euros para las arcas municipales, divididos en tres expedientes. El más cuantioso, por ser el grueso de la plantilla del consistorio, va para los funcionarios y el personal laboral y eventual, que concentran 2,79 millones de ese incremento, aunque conviene recordar que sus salarios son mucho más bajos que los de los directivos (el coste de este 0,5% se traduce en 17.939 euros al año) y la corporación (23.868 euros al año).

Así las cosas, esto supone en la práctica un incremento en el salario de la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, así como los otros 30 ediles del pleno. El sueldo de Chueca quedará ahora fijado en 89.373,91 euros brutos anuales, mientras que los consejeros de su Gobierno (quienes llevan las áreas propias) tendrán una retribución de 85.799 euros al año.

En el siguiente escalafón aparecen los portavoces de los grupos municipales, Lola Ranera (PSOE), Julio Calvo (Vox) y Elena Tomás (ZeC), quienes ganan 84.010,70 euros al año con la última actualización. Por debajo de los 80.000 euros aparecen los portavoces adjuntos de cada formación política, así como los portavoces en las comisiones plenarias permanentes (79.782,53 euros).

Los concejales delegados (llevan un área específica del Gobierno, pero no tienen tanta responsabilidad como los consejeros) cobrarán desde este mes 71.499,24 euros al año, y en última instancia se situarán el resto de los ediles con 69.891,04 euros al año.

Retroactividad

Cabe matizar que esta subida corresponde al curso 2023, por lo que en marzo se aplicarán de forma retroactiva los atrasos acumulados desde el 1 de enero de 2023, que se suma a ese 3% ya aplicado anteriormente. Para ejecutar este aumento, eso sí, era necesario cumplir un condicionante: que el PIB nominal igualase al estimado por el Gobierno de España, una previsión que se ha cumplido e incluso superado.

El incremento del 0,5% que ahora se aplica se suma así a las dos subidas que ya se ejecutaron en 2023. La primera, fija y del 2,5%, supuso 6,2 millones de euros para las arcas municipales y se hizo efectiva durante el primer trimestre de 2024. La segunda, también del 0,5%, se aplicó en la última nómina de diciembre de 2024 y supuso 1,3 millones de euros. En ese sentido, los presupuestos municipales reservan 12,5 millones de euros, dentro del Área de Régimen Interior, para afrontar y atender todas las necesidades relacionadas con la plantilla municipal.

Hace un lustro, en 2020, el salario del entonces alcalde Jorge Azcón estaba en 81.388,72 euros brutos anuales, una cifra que se ha ido actualizando anualmente y que sigue los patrones del Gobierno central. Esta última subida fue pactada con los sindicatos CCOO y UGT en 2023 y afectaba por tanto a todos los niveles de la Administración, incluido el local.