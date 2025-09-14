Unas demandadas obras cortarán durante mes y medio esta conocida calle de Zaragoza

Las demandadas obras de reforma integral de la calle Matadero, que incluyen los servicios de agua y vertido más allá de su parte estética, tomarán a partir del martes velocidad de crucero, lo que conllevará una serie de afecciones que se dejarán notar durante mes y medio. Según han informado desde el Ayuntamiento de Zaragoza, desde el 16 de septiembre hasta el 31 de octubre se cortará la calle desde Miguel Servet hasta Monasterio de Samos, con acceso para los garajes afectados.

La calle Monasterio de Poblet quedará en fondo de saco, en doble sentido, respetando el acceso a residentes y reservas allí ubicadas.

Afecciones al tráfico en la calle Matadero de Zaragoza, del 16 de septiembre al 31 de octubre. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Asimismo, se prohibirá el estacionamiento en Calle Matadero (de Miguel Servet a Monasterio de Samos), en Monasterio de Poblet (entre Monasterio de Samos y Matadero, y 30 metros a ambos lados del nº 2 para ubicar material de obra y que se pueda realizar el cambio de sentido en la vía) y en Monasterio de Samos (para material auxiliar: a ambos lados entre los números 23 y 29, y 25 metros en el nº 17).