Gran oportunidad en Zaragoza: se vende piso reformado en la avenida Navarra por menos de 120.000 euros

La compraventa de viviendas está al alza en Aragón. Cada vez más personas se están quitando el miedo a convertirse en propietarios de un piso y embaucarse en la bonita, pero complicada aventura de pagar al mes la hipoteca. La situación sorprende porque el precio de la vivienda nueva y de segunda mano no para de subir en toda España y claramente no está al alcance de todos los bolsillos.

Zaragoza es la ciudad más atractiva de Aragón para invertir en vivienda. Hay algunos barrios de la capital aragonesa que se han puesto de moda en los últimos años como Miralbueno o Valdefierro transformándose por completo y llenándose de familias jóvenes. Tanta fama han ganado algunos rincones de Zaragoza como Arcosur que han convencido incluso a Gonzalo Bernardos para comprar dos viviendas que seguramente se revalorizarán en el futuro.

Sin embargo, el barrio de la capital aragonesa donde se registraron más operaciones de compraventa de viviendas en 2024 fueron las Delicias. El histórico barrio zaragozano, que hay que recordar que es el más populoso, concentró 1.282 de las algo más de 8.000 compraventas de vivienda que se produjeron en la ciudad.

Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com hemos encontrado una gran oportunidad de compra en Zaragoza. Se trata de un piso reformado de 60 metros cuadrados situado a escasos metros de la avenida Navarra que está a la venta por menos de 120.000 euros (118.000).

Aire acondicionado y balcón

El piso cuenta con dos habitaciones, siendo la principal una amplia estancia doble de 10 metros cuadrados, equipada con un gran armario y split de aire acondicionado para garantizar el máximo confort, sobre todo, en los meses de verano cuando el calor aprieta en Zaragoza.

Donde pasarás más tiempo del hogar es sin duda el salón, muy luminoso gracias a su acceso exterior a un acogedor balcón donde podrás tomar la fresca por las noches. Esta estancia de la vivienda también cuenta con aire acondicionado.

La cocina reformada de la vivienda a la venta en la avenida Navarra / TUCASA.COM

La cocina tiene más de 8 metros cuadrados y está totalmente equipada con todos los electrodomésticos por lo que podrás disfrutar de ella desde el primer día en el que te mudes a la vivienda situada en una de las zonas con más comercios y accesos de toda Zaragoza.

Por último, el piso reformado de 60 metros cuadrados lo completa un baño moderno y funcional ideal para solamente dos personas. La calefacción es eléctrica y el único punto negativo es que la comunidad no tiene ascensor.