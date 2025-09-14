El Patio de Fran, un clásico de Zaragoza que triunfa con sus bocadillos y hamburguesas a 6 euros

Quien haya pasado sus años de estudiante en Zaragoza en las últimas cuatro décadas seguro que ha oído hablar de El Patio de Fran, un clásico de la oferta gastronómica de la zona Universidad que resiste el paso del tiempo con bocadillos y hamburguesas de toda la vida a pecios populares –en torno a los seis euros-- y cuya popularidad trasciende los límites del campus de San Francisco.

“Aquí viene gente de todo tipo: el estudiante, el ‘currito’, el profesor, el punki y el de la corbata”, cuenta tras la barra del bar de la calle Lorente, José Luis Gonzalo Navarro, alias Chelu, propietario del establecimiento junto a su socio Jesús Franco. Viejo conocido del ocio nocturno zaragozano, regentó durante años el mítico bar Chelu’s del Rollo, hasta su cierre en 2008.

Un clásico con 40 años de historia

Gonzalo compaginó durante una década aquel bar de copas con El Patio de Fran, cuyas riendas tomó en 1997. El local como tal había abierto sus puertas en 1985, conocido entonces como El Patio por su terraza interior. En total, 40 años de historia en los que han encandilado a varias generaciones de zaragozanos.

En imágenes | Así es El Patio de Fran, un clásico de Zaragoza con sus bocadillos y hamburguesas por 6 euros / Jaime Galindo

Con más de 150 referencias en su carta, El Patio de Fran se ha convertido en un clásico de la gastronomía de la ciudad gracias a una oferta tan variada como asequible de bocadillos, crepes saladas y dulces, hamburguesas, tostadas y platos combinados. Solo de bocadillos hay 43 variedades. Y se venden todas. “Alguna vez hemos intentado quitar alguno pero es imposible”, asegura Chelu, quien explica se van haciendo cambios en algunas recetas.

Bocadillos y hamburguesas para todos los gustos

En estos momentos, lo más demandado son sus famosas albóndigas de ciervo trufadas con salsa de setas, tanto en cazuela como en bocadillo, y cualquiera de sus hamburguesas: de longaniza, ternasco, carne con boletus, jalapeños o buey. Toda una declaración de intenciones frente al auge de las hamburgueserías gourmet: ninguna supera los seis euros, salvo la de buey --que incluye 200 gramos de carne, lechuga, tomate, cebolla, huevo, baco y queso--, que cuesta 7. En cuanto a bocadillos, nunca fallan el popular ‘Manolito’ de papada o el de ragú con pan de pueblo.

Uno de los bocadillos que pueden degustarse en El Patio de Fran a precios populares. / Jaime Galindo

Esta buena relación-calidad precio es una de las claves del éxito del Patio de Fran, junto a su larga trayectoria. “No es un bar solo de estudiantes; por las mañanas y a mediodía lo que más vienen son profesores, y por la tarde somos un bar de barrio”, explica Chelu. La terraza que habilitaron durante la pandemia también ha dado “mucha vida” al local, permitiendo sumar seis mesas más.

El Patio de Fran abre todos los días del año, de 12.00 a 16.00 y de 19.30 a 23.30 horas, “salvo los días fuertes de Navidad”. Incluso en agosto, tradicionalmente un mes flojo para la hostelería, mantienen el ritmo. “La gente ya nos conoce, sabe que siempre estamos abiertos y viene”, subraya el propietario.

Una vida dedicada a la hostelería

Tras una vida entera detrás de la barra, a la que llegó casi por casualidad, Chelu hace balance de la evolución del sector. Asegura que la zona Universidad atraviesa un buen momento, con propuestas que están “haciendo bien las cosas”, como Casa Unai, Cabecita Loca o De Pepe’s.

No obstante, advierte de que los bares de toda la vida “se van cerrando porque no hay relevo generacional”, aunque se trata de un “trabajo que exige mucho sacrificio, dedicación y paciencia”.

Aún con todo, reconoce que el esfuerzo también tiene recompensa, ya que hay familias enteras que han pasado por sus mesas. “Abuelos que llevan viniendo 30 años ahora nos recomiendan a sus nietos que nos descubren gracias a ellos, y al revés”, concluye Chelu.