Servet se pone el palestino en Zaragoza: "No nos va a dar tiempo a leer los más de 18.600 nombres de niños y niñas asesinadas en Gaza"

"Buenos días, soy Concha, soy médica y voy a pasar lista de los fallecidos". Abdullah Mohammed Riyad Abdullah Al-Sayed Kul, dos años. Mustafa Wahid Ahmed Sheikh Al-Eid, siete años. Bayan Muhannad Mohammed Jumaa, dos años. Mohammed Amer Yasser Al-Mastri, un año. Joud Mohhamed Nour Hassanein, un año. Mohhammed Ibrahim Muin Abu Al-Rous, un año. Rana Rami Tharwat Abu Tyour, tres años. Habiba Firas Mustafa Al-Jadi, tres años. Y así, hasta superar los 18.600. Son los nombres de los niños y niñas asesinadas por Israel en Gaza en los últimos 24 meses, que este domingo resuenan por todo el país, también en Zaragoza, en las escaleras del Paraninfo, en una concentración ciudadana presidida por las figuras de Miguel Servet e Ignacio Jordán de Asso, ambos ataviados con su palestino al cuello.

El objetivo de esta nueva protesta frente al genocidio israelí en Palestina no es el de otras ocasiones. No se busca una congregación multitudinaria de personas. Simplemente, durante doce horas (de 10.00 a 22.00), decenas de ciudadanos anónimos, como Concha, y personalidades de la cultura y la academia aragonesa (Rosa Magallón, Irene Vallejo, Jorge Gay o Julián Casanova, entre otros) enumerarán uno a uno los más de 18.000 nombres y apellidos que la barbarie se ha llevado por delante, en algunos casos antes siquiera de que empezasen a andar y a hablar. Antes de comprender porqué eran vilmente asesinados. Aunque quienes andan y hablan tampoco lo entienden.

Desde la organización, el movimiento educativo Marea Palestina, asumen que estas 12 horas ininterrumpidas de lectura no van a ser suficientes. "No nos va a dar tiempo a leerlos todos", dicen. No en vano, son 256 páginas con los datos de cada niño asesinado por una bomba, un frío y calculado disparo o, directamente, la hambruna provocada interesadamente por el Estado israelí. Pero toda inicitaiva suma. Y, durante esta jornada dominical, todo el que pase por la plaza Basilio Paraíso de Zaragoza escuchará, se detenga o no, las historias que se esconden detrás de las demoledoras cifras.

Hace unos días, el tabloide británico The Guardian sacaba a la luz una filtración de una base de datos militar israelí en la que se revelaba que el 83% de los palestinos asesinados en Gaza, hasta el pasado mes de mayo, eran civiles. Cinco de cada seis. Unos datos que, esta vez, ya no tenían la excusa promovida desde Tel Aviv sobre las "manipulaciones" de Hamás que, supuestamente, compran la ONU, la Corte Penal Internacional y el resto de organizaciones internacionales.

Mientras se escriben estas líneas y el equipo ciclista israelí compite en la Vuelta ciclista, en el Paraninfo siguen resonando los ecos de los niños y niñas que han sido exterminados. Harían falta horas de lectura para incluir en esta crónica a todos y cada uno de ellos. Y serían necesarias más de una edición impresa para no olvidarse de ninguno. "Iniciamos el curso con esta primera acción, cuyo objetivo es nombrar a todos estos niños y niñas que no han podido comenzar la escuela porque, simplemente, ya no están", rezaba el manifiesto con el que la Marea Palestina daba por inaugurada la protesta civil.

Palabras aderezadas con los versos de la poetisa cisjordana Fadwa Tuqán, fallecida en 2003 y testigo de la ocupación galopante israelí desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. "Sin ecos y sin rastros, los niños, las canciones, se perdieron (...). ¡Ay, mi triste ciudad enmudecida! ¿Pueden así quemarse los frutos y las mieses, en tiempo de cosecha? ¡Doloroso final del recorrido!".