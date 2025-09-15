La ampliación del centro cívico de La Almozara todavía no está lista para inaugurarse
Las obras podrán recepcionarse este mismo mes pero todavía faltará equipar el edificio
La ampliación del centro cívico de La Almozara, en Zaragoza, todavía no tiene fecha de inauguración. Fue ya en octubre de 2022, hace tres años, cuando el Gobierno municipal del PP adjudicó unas obras que tenían un plazo de ejecución de 10 meses y un presupuesto cercano a los 900.000 euros. Sin embargo, 35 meses después, este espacio todavía no está habilitado, si bien se espera que a finales de septiembre el ayuntamiento pueda recepcionar las obras.
Así lo ha explicado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, en la comisión de su área. No obstante, una vez que la obra haya finalizado todavía habrá que equipar el edificio, lo que podría tardar todavía unos meses. Según ha comentado Serrano tras ser preguntado por el concejal socialista Horacio Royo, el retraso se ha debido a los problemas con el contratista de la obra y la imposibilidad de contactar con esta compañía, que incluso dejó su sede en Aragón.
Las obras de ampliación de este centro cívico se centran en la adecuación del edificio del antiguo centro de salud del barrio, que lleva tiempo abandonado. Los trabajos permitirán ganar 7.300 metros cuadrados, distribuidos en una planta baja, primera y segunda para dar cumplimiento a una reivindicación vecinal para tener mejores servicios y espacios en el centro cívico.
Según explicó el Gobierno municipal cuando comenzaron las obras hace tres años, el edificio funcionará así de manera autónoma e independiente del centro cívico, respetando el actual acceso por la calle Batalla de Almansa, pero disponiendo de una recepción conjunta en la planta baja junto a la entrada. En esa planta baja se ubicarán las dependencias de la propia Junta de Distrito, los servicios administrativos y el despacho del concejal del distrito, y también se construirán despachos para cada grupo político y una sala de juntas.
La planta primera estará dedicada al programa completo de servicios sociales, con despachos individualizados interconectados, zona de archivo, salas de reuniones y salas de trabajo en grupo, y la segunda planta, debido a la poca superficie utilizable, se acondicionará para uso restringido, no solo de instalaciones, sino también de almacén, archivo o incluso vestuario o zona de descanso.
