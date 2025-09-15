La aragonesa Pilar Astier, elegida presidenta de la organización mundial de Medicina de Familia

La aragonesa Pilar Astier ha sido elegida la candidata a presidir la organización mundial que representa a los médicos de familia, WONCA World. La médica de familia se convierte en la primera mujer española en asumir este cargo. El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha destacado como "muy positivo" este nombramiento y transmitido su enhorabuena a la nueva presidenta.

A principios de este mes, Bancalero se reunió con Pilar Astier para expresar su apoyo a la candidatura de esta profesional aragonesa para estar al frente de una organización mundial como WONCA, coincidiendo con ella en la necesidad de prestigiar la Atención Primaria, dar visibilidad a la Medicina de Familia y promover la calidad asistencial y la seguridad del paciente, entre otras cuestiones. Bancalero ha remarcado la importancia de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, así como de la Atención Primaria y sus profesionales, que siempre ha definido como "columna vertebral" del sistema sanitario, expresión que utiliza para enfatizar la importancia de la atención primaria y la necesidad de cuidarla y mejorarla para que el sistema de salud funcione correctamente.

La WONCA, que representa a las principales asociaciones de médicos de familia y atención primaria de todo el mundo, reúne 133 sociedades y organizaciones científicas de medicina de familia tanto universitarias como asistenciales y es el interlocutor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) en relación con políticas sanitarias que afectan a la Atención Primaria de los países.

Pilar Astier acumula más de 20 años de experiencia como médica de familia en entornos rurales y urbanos en España, y combina su labor asistencial con la docencia, la investigación, la gestión sanitaria y el liderazgo internacional en calidad y seguridad del paciente. Actualmente, es coordinadora del Grupo de Trabajo de Seguridad del Paciente de la semFYC.

Además, en la actualidad trabaja atendiendo a pacientes en el centro de salud de Univérsitas, del Servicio Aragonés de Salud, en Zaragoza; es profesora asociada en la Universidad de Zaragoza; también es tutora de médicos de familia en formación MIR y asesora en calidad asistencial y seguridad del paciente a escala nacional e internacional.