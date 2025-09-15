Atascos en el Actur por unas obras junto a las vías del tranvía

La semana ha comenzado en Zaragoza con retenciones en el Actur, en la calle Valle de Broto, debido a unas obras que habían sido anunciadas que buscan reparar el pavimento de la calzada junto al trazado del tranvía. Tal y como estaba previsto, el corte de dos de los tres carriles de circulación ha provocado un pequeño atasco esta mañana. Los trabajos se prolongarán hasta el próximo 23 de septiembre. La actuación, eso sí, no conlleva afecciones sobre la línea de transporte público.

Esta redución de carriles comienza antes del cruce con María Zambrano. Los dos carriles derechos quedarán exclusivamente para girar a la derecha, hacia María Zambrano, y se reducirá a un único carril los dos en sentido recto, además de encauzarlo hacia el carril derecho.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza han solicitado a los ciudadanos que en la medida de lo posible eviten la circulación en vehículo privado en esta intersección y se elijan itinerarios alternativos.