El cantante de la canción viral de la Eurocopa 2024 llega a Zaragoza: "Hay lupita"

España se proclamó campeona de Europa por cuarta vez en su historia el verano pasado tras ganar en la final a Inglaterra. El equipo entrenado por Luis de la Fuente consiguió eliminar a las principales potencias europeas en una selección que bailaba al ritmo de Lamine Yamal y Nico Williams. Los dos extremos protagonizaron un torneo inmaculado y ayudaron a la selección a levantar su cuarto título europeo.

A lo largo de la Eurocopa 2024, Lamine Yamal y Nico Williams también dieron que hablar fuera del campo. Los dos jugadores se hicieron virales en redes sociales gracias a su bailes y al uso de una canción: 'Hay Lupita' de Lomiiel. Un tema de dembow publicado el pasado verano y que se convirtió en una de las canciones más escuchadas.

La canción trata el coqueteo y seducción, empleando un lenguaje coloquial y directo que refleja un juego de atracción entre el cantante y Lupita. La repetición constante de frases como "dame cinturira" o "hay dime Lupita" provoca a todo aquel que escuche este melodía a comenzar a mover las caderas.

Concierto en Zaragoza

Tras el éxito que tuvo el verano pasado, Lomiiel actuará en Zaragoza el próximo 27 de septiembre. La sala Garden, situada en el número 5 de San Juan Bosco, ha sido la encarga de progamar este evento para finales de mes. El concierto está programado para las 23.00 horas y el precio oscila entre los 20 y 25 euros.

Lomiiel, cuyo nombre de pila es Marcos Antonio Santana Báez, es una de las figuras más prometedoras de la música urbana dominicana. Nacido en 2004 en La Romana, República Dominicana, este joven artista ha ganado popularidad rápidamente gracias a su enérgico estilo, principalmente dentro del género dembow. En tan solo unos meses, logró posicionarse en la escena musical con su flujo rápido y vibrante. Su éxito viral llegó con el tema "Hay Lupita", que se convirtió en un fenómeno y consolidó su lugar como una de las nuevas caras del dembow.

La música de Lomiiel se caracteriza por sus producciones minimalistas y percusivas, con ritmos acelerados que invitan a bailar. Ha lanzado varios sencillos exitosos, entre los que destacan "Que linda" y "No me la sube", demostrando su capacidad para crear canciones pegadizas y llenas de energía.