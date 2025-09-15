Chueca exige a la Delegación del Gobierno en Aragón que dé alojamiento a los migrantes del Parque Bruil

El sinhogarismo creciente en el entorno del Parque Bruil sigue siendo un quebradero de cabeza para las administraciones. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha reunido por ello con representantes de los colectivos vecinales de la zona para transmitirles el estado actual de la situación y anunciarles que ha pedido a la Delegación del Gobierno en Aragón que habilite las plazas que tiene disponible para hacerse cargo de los migrantes que duermen en la calle y que tienen protección internacional.

En ese sentido, el último recuento de Cruz Roja, de finales de agosto, cifró en 42 el número de personas en esta situación. "Según los datos oficiales, de las 1.553 plazas de las que disponen las entidades que trabajan con el Gobierno de España, solo están ocupadas 1.372. Es decir, algo más del 88% del total", aseguran desde el consistorio.

Por ello, la alcaldesa va a "urgir" al delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, para que facilite las citas de Extranjería necesarias para que estas personas puedan contar "cuanto antes" con la documentación que les habilite el acceso a estas plazas. Una situación que Chueca ha definido como "inaudita".

Cabe recordar que esta reunión con los vecinos llega a tres días de la manifestación que hay convocada el próximo jueves 18, desde las 19.00 horas, por los vecinos del entorno del Parque Bruil y otros colectivos del tejido zaragozano (plataformas de Malí, Antirracista, etc.), quienes irán de la mano de los migrantes ante la delicada situación que vive este entorno, donde el incremento del sinhogarismo es un hecho fácilmente comprobable.

Reunión de Chueca con los vecinos del Parque Bruil, este lunes en el Ayuntamiento de Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Los asistentes a dicho encuentro explican a este diario que la conversación con Chueca se ha producido en un tono "cordial" y que ha sido "muy positiva". En la reunión también estaban presentes la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós; el teniente de alcalde y responsable de Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén; y el concejal delegado de Vivienda, José Miguel Rodrigo.

Entre las medidas aplicadas en los últimos meses por el ayuntamiento destacan el incremento de la presencia policial en la zona o el anuncio de la próxima apertura, previsiblemente a mediados de 2026, de una comisaría en el entorno. Asimismo, después de muchos años intentándolo, los vecinos han conseguido el permiso del ayuntamiento para poder vallar toda la zona. Aunque han sido los propietarios los que han tenido que sufragar su instalación, que se completará en las próximas semanas. Dependiendo de cada urbanización, cada piso ha tenido que poner entre 600 y casi 2.000 euros para poder colocar los cerramientos.