Comienza el derribo de la antigua fábrica de chocolate Zorraquino tras su desokupación

La antigua fábrica de chocolates Zorraquino de Zaragoza será derruida por completo para construir nuevas viviendas en su lugar, el número 7 de la calle Lourdes en el barrio Jesús. Una decisión de la inmobiliaria propietaria del edificio, que ya ha empezado a demolerse estos días una vez que se ha desalojado el inmueble, okupado desde hacía tiempo y utilizado como centro social. Esta antigua fábrica, muy famosa en el barrio, ha tenido una larga trayectoria, ahora con un nuevo destino, el de las viviendas. Según la Asocicación de Vecinos el Barrio Jesús, ya han comenzado los trabajos.

Los organizadores de este Centro Social Okupa sabían que había una orden de desalojo desde hace ya unos meses - según comunicaron, desde abril - aunque este proceso no se había llevado a cabo. No al menos hasta la semana pasada, cuando un "grupo policial desmesurado", según aseguran miembros de la Fábrika en su comunicado en redes, se presentó en el centro a las 5:00 del pasado miércoles y procedió a desokupar el edificio.

La asamblea del CSO La Fábrika de Chocolate convocó una manifestación el jueves 11 de septiembre para protestar en contrael desalojo. Su recorrido comenzó en el Centro Cívico de la estación del Norte y se dejaron ver por las principales calles del distrito, entre ellas la avenida Puente del Pilar, el camino del Vado y el paseo Longares, por donde mostraron mensajes como "¡Un desalojo, otra okupación!" o "en defensa de los espacios que hemos construido". La movilización se desarrolló sin ningún incidente, con presencia policial, pero con vistosas pancartas y bengalas de los protestantes. Aunque eso sí, que acabó con unas 40 personas retenidas e identificadas en el Puente de Hierro, según las propias autoridades, al terminar la misma.

Tras este revuelo y el inicio del derribo, la Asociación de Vecinos del Barrio Jesús lamenta la gestión que se le ha dado al edificio desde que se traspasó en 2022 y su presidente, Raúl Gascón, explica que miembros de la asociación y vecinos "veían con buenos ojos" su "fin social", pero que "discrepaban con las formas de ponerlo en práctica". Además, admitía "con pena" como se ha llevado a cabo todo este proceso que ha crispado la situación de los usuarios de este centro, sea gente, o no, del barrio.

Un final revuelto para la historia de la factoría de chocolate y que, si todo va según lo previsto, se levantará un bloque de viviendas en su lugar en los próximos años.