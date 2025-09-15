Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comienza el derribo de la antigua fábrica de chocolate Zorraquino tras su desokupación

El histórico edificio del barrio Jesús va a dejar su hueco para la construcción de nuevas viviendas

Fábrica de chocolate Zorraquino derribo

Fábrica de chocolate Zorraquino derribo

Martín Vital

Zaragoza

La antigua fábrica de chocolates Zorraquino de Zaragoza será derruida por completo para construir nuevas viviendas en su lugar, el número 7 de la calle Lourdes en el barrio Jesús. Una decisión de la inmobiliaria propietaria del edificio, que ya ha empezado a demolerse estos días una vez que se ha desalojado el inmueble, okupado desde hacía tiempo y utilizado como centro social. Esta antigua fábrica, muy famosa en el barrio, ha tenido una larga trayectoria, ahora con un nuevo destino, el de las viviendas. Según la Asocicación de Vecinos el Barrio Jesús, ya han comenzado los trabajos.

Los organizadores de este Centro Social Okupa sabían que había una orden de desalojo desde hace ya unos meses - según comunicaron, desde abril - aunque este proceso no se había llevado a cabo. No al menos hasta la semana pasada, cuando un "grupo policial desmesurado", según aseguran miembros de la Fábrika en su comunicado en redes, se presentó en el centro a las 5:00 del pasado miércoles y procedió a desokupar el edificio.

La asamblea del CSO La Fábrika de Chocolate convocó una manifestación el jueves 11 de septiembre para protestar en contrael desalojo. Su recorrido comenzó en el Centro Cívico de la estación del Norte y se dejaron ver por las principales calles del distrito, entre ellas la avenida Puente del Pilar, el camino del Vado y el paseo Longares, por donde mostraron mensajes como "¡Un desalojo, otra okupación!" o "en defensa de los espacios que hemos construido". La movilización se desarrolló sin ningún incidente, con presencia policial, pero con vistosas pancartas y bengalas de los protestantes. Aunque eso sí, que acabó con unas 40 personas retenidas e identificadas en el Puente de Hierro, según las propias autoridades, al terminar la misma.

Tras este revuelo y el inicio del derribo, la Asociación de Vecinos del Barrio Jesús lamenta la gestión que se le ha dado al edificio desde que se traspasó en 2022 y su presidente, Raúl Gascón, explica que miembros de la asociación y vecinos "veían con buenos ojos" su "fin social", pero que "discrepaban con las formas de ponerlo en práctica". Además, admitía "con pena" como se ha llevado a cabo todo este proceso que ha crispado la situación de los usuarios de este centro, sea gente, o no, del barrio.

Noticias relacionadas y más

Un final revuelto para la historia de la factoría de chocolate y que, si todo va según lo previsto, se levantará un bloque de viviendas en su lugar en los próximos años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Las extraescolares enfrentan a las familias con un colegio de Zaragoza: 'La gente está huyendo del centro
  2. La historia del 'pueblo' que permanece escondido en un barrio de Zaragoza
  3. ¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Zaragoza tras la última subida de sueldos?
  4. Más megavatios que vecinos: seis pueblos de Aragón suman más potencia eólica que 12 comunidades autónomas
  5. Una pancarta contra las obras en San Miguel: 'Queremos que toda Zaragoza se entere de nuestras demandas
  6. El Gobierno de Aragón reactiva la 'operación Arcosur': cientos de viviendas públicas a la espera
  7. Cae una rata sobre la cabeza de una profesora en la vuelta al colegio: 'Es inaceptable e insostenible
  8. Unas demandadas obras cortarán durante mes y medio esta conocida calle de Zaragoza

La Policía Nacional y los bomberos buscan en el Ebro a un hombre desaparecido

La Policía Nacional y los bomberos buscan en el Ebro a un hombre desaparecido

Comienza el derribo de la antigua fábrica de chocolate Zorraquino tras su desokupación

Comienza el derribo de la antigua fábrica de chocolate Zorraquino tras su desokupación

Ya hay fecha estimada para la apertura al tráfico del Camino de las Torres tras el retraso en las obras

Ya hay fecha estimada para la apertura al tráfico del Camino de las Torres tras el retraso en las obras

Puerto Venecia, elegido como uno de los 15 centros comerciales más influyentes del mundo

Puerto Venecia, elegido como uno de los 15 centros comerciales más influyentes del mundo

Polémica en Zaragoza por el posible veto de PP y Vox al reconocimiento a la Casa Palestina como hija predilecta

Polémica en Zaragoza por el posible veto de PP y Vox al reconocimiento a la Casa Palestina como hija predilecta

Zaragoza sube los recibos del agua y las basuras: así queda la factura

Zaragoza sube los recibos del agua y las basuras: así queda la factura

La ampliación del centro cívico de La Almozara todavía no está lista para inaugurarse

La ampliación del centro cívico de La Almozara todavía no está lista para inaugurarse

Esto es lo que se pagará por impuestos en Zaragoza el próximo año: los bares con obras en la calle podrán beneficiarse

Esto es lo que se pagará por impuestos en Zaragoza el próximo año: los bares con obras en la calle podrán beneficiarse
Tracking Pixel Contents