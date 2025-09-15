Ya hay fecha estimada para la apertura al tráfico del camino Las Torres tras el retraso en las obras

Las obras para la renovación de un gran colector subterráneo bajo el camino Las Torres, una actuación que forma parte de los trabajos para la regeneración de las riberas del Huerva, todavía no han terminado y será cuestión todavía de unas semanas que los coches puedan volver a circular por esta importante arteria de Zaragoza. Según ha explicado este lunes el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, en la comisión de su área, la previsión actual es que los trabajos puedan estar terminados a finales de octubre o incluso principios de noviembre.

En un principio, las obras de la primera fase para la regeneración del río Huerva a su paso por Zaragoza tenían que estar terminadas a finales de agosto. Sin embargo, a lo largo del verano "han confluido una serie de complicaciones" que han obligado a retrasar los plazos de una obra que es "la mayor actuación de renovación de la red de saneamiento que esta ciudad está llevando a cabo en las últimas décadas", ha informado Serrano.

Y es que a las dificultades que han surgido a lo largo de las últimas semanas se ha unido la propia complejidad de los trabajos. En el camino de Las Torres se está procediendo a renovar un tramo de 500 metros de tubería. El colector es además de grandes dimensiones, ya que tiene dos metros de diámetro y se sitúa a una gran profundidad: a 9 metros de profundidad en su tramo más complicado, que es la confluencia entre el camino de Las Torres y la calle Salvador Madariaga, una zona con mucho tráfico.

"La renovación de este colector está suponiendo un reto constructivo", insisten desde el área de Urbanismo. Los motivos del retraso se deben principalmente al tiempo que ha hecho este verano. El calor extremo afectó en total a 17 jornadas de trabajo que no pudieron realizarse para proteger la salud de los trabajadores y todas esas horas no se han podido recuperar del todo.

A esto se suman las lluvias, especialmente las tormentas de la última semana de agosto, que provocaron que el antiguo colector colapsara en el punto de conexión con la nueva tubería, lo que provocó la inundación de parte de los tajos abiertos en esos momentos. Esto obligó a limpiar, retirar y sustituir armados de cámaras que estaban listas para su hormigonado, así como retirar y limpiar los vertidos y sólidos que había arrastrado la red.

A todo esto se suman las catas arqueológicas que se realizaron en el entorno tras haber hallado más de medio centenar de enterramientos medievales y a las complicaciones habituales en este tipo de trabajos como son la identificación de los servicios subterráneos (líneas eléctricas y conductos de gas), lo que obliga a operar con sumo cuidado.

Ahora, los trabajos que quedan pendientes se desarrollan en el entorno entre el camino de Las Torres y la calle Salvador Madariaga y se centran en finalizar la colocación de las últimas piezas prefabricadas de tubo de hormigón de 2 metros de diámetro, a una profundidad entre 7 y 9 metros, para completar y cerrar la línea. Una vez cerrado el trazado debe finalizarse la cámara de conexión con el colector existente, "cuyo estado de conservación es deficiente y supone un trabajo crítico para no alterar la integridad estructural del tubo antiguo", informa el consistorio. Una vez realizado esto, se podrá pasar el vertido por el nuevo trazado abandonando el viejo colector. Mientras tanto, no obstante, va a iniciarse ya la segunda fase de ejecución de la regeneración de las riberas del Huerva, que es la que servirá para dar forma a los nuevos parques se que crearán a las orillas del río.