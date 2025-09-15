La nueva señal de circulación que se ya puede ver en las calles de Zaragoza

La Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza entró la semana pasada en una nueva fase. Desde el pasado 11 de septiembre, los vehículos que no cuenten con etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) y decidan acceder al perímetro restringido deberán registrarse y cumplir una serie de requisitos.

El registro lo pueden hacer tanto de forma presencial, a través del Registro General del Ayuntamiento de Zaragoza, como a través de la página web, aunque existen una serie de parámetros a los que hay que atenerse para poder constar entre las excepciones contempladas en la regulación que permitirá entrar, o no, al Casco Histórico de la capital aragonesa en vehículo privado. Cabe recalcar que, hasta el próximo 12 de diciembre, no llegarán las multas.

La Policía Local de Zaragoza compartió la semana pasada en redes sociales la implementación de una nueva señal que se ha colocado a la entrada de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que marcará el devenir de la circulación de la capital aragonesa. Esta nueva señal prohíbe el acceso de vehículos en función de su distintivo ambiental.

Zona de bajas emisiones en Zaragoza

Todos los vehículos que cuenten con etiqueta ambiental de la DGT, aunque sean las que marcan a los vehículos más contaminantes, podrán acceder al perímetro marcado por las calles San Vicente de Paúl, Coso, Conde Aranda, Mayoral y Echegaray y Caballero.

Aquellos vehículos con pegatinas 0 y Eco, los que cuentan con una C (turismos de gasolina matriculados a partir del 2006 y diesel a partir del 2014) y los B, que son los que cuentan con una calificación más baja: son los coches y furgonetas de gasolina matriculadas a partir de enero del año 2000 y de diesel de a partir del año 2006, podrán circular por esta zona.

Todos los coches de gasolina que sean posteriores al año 2000 y todos los diesel matriculados desde el 2006 hasta ahora podrán entrar en la ZBE de Zaragoza a diferencia de lo que pasa en otras ciudades en las que solo está permitido el acceso a estas zonas a vehículos híbridos o eléctricos.