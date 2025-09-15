Esto es lo que se pagará por impuestos en Zaragoza el próximo año: los bares con obras en la calle podrán beneficiarse

El Gobierno municipal de Zaragoza ya trabaja en la elaboración de los próximos presupuestos. El primer paso, como es habitual, ha llegado con la aprobación del nuevo proyecto de ordenanzas fiscales, que ahora deberá negociar con el resto de formaciones políticas y, si todo va según lo previsto, llevarlo al pleno en octubre y aprobarlo definitivamente el 23 de diciembre, en la última sesión ordinaria del año.

La principal novedad impositiva para el bolsillo de los zaragozanos llegará, como ya anticipó la alcaldesa Natalia Chueca tras reunirse con los portavoces de la oposición hace una semana, la subida de las tasas medioambientales (agua y basuras) conforme al IPC. Es decir, un 2,8%, que se traduce en una media de 8,41 euros anuales para un hogar de tres personas, 5,61 euros por el abastecimiento y saneamiento de agua y 2,8 por el tratamiento y la recogida de residuos.

Este punto cuenta con cierto consenso político, según deslizaron los líderes municipales del socio preferente de Chueca, Julio Calvo (Vox), y de Zaragoza en Común, Elena Tomás. Más disconforme se mostró Lola Ranera (PSOE), quien dijo estar "ojiplática" ante la petición de apoyo de la alcaldesa. En cualquier caso, la concejala de Hacienda, Blanca Solans, ha expresado este lunes que "confía" que el PSOE sea "sensible con esta propuesta", y ha recordado que "el año pasado no votó en contra". "Hay que dejar que los grupos estudien el proyecto", ha remachado.

Por otro lado, según ha ampliado Solans, los precios de los servicios municipales se congelarán, con tarifas idénticas para las piscinas, las escuelas infantiles, la universidad popular y las instalaciones deportivas. En el primer caso, la novedad radicará en la posibilidad de gestionar de forma telemática todos los abonos, "sin importar la renta". Y en las instalaciones deportivas la gratuidad se extiende al segundo ciclo de infantil ed los colegios concertados.

Mismos impuestos municipales

También permanecerán congelados los impuestos municipales, con el IBI en el mínimo legal permitido (0,4%) y el IAE, el impuesto de circulación, el ICIO y la plusvalía en los mismos valores. Según las estimaciones del consistorio, esta política fiscal ha permitido ahorrarse más de 20 millones a los ciudadanos desde 2023, comparádolo con una hipotética subida conforme al IPC acumulado que no ha sido tal. Una cuestión que lleva al consistorio a obtener ingresos por otras vías, como la venta de suelos públicos para vivienda libre.

Con todo, sí habrá algunas modificaciones dentro de algunos de esos impuestos. Por ejemplo, los bares, restaurantes y cafeterías que estén afectados por las obras en la vía pública podrán bonificarse hasta el 95% del IBI, como ya sucedía con el resto de comercios.

Asimismo, las comunidades de propietarios que lleven a cabo la ITE en sus edificios podrán bonificarse el 50% del ICIO, una cuestión que preocupa especialmente en Zaragoza tras los problemas registrados durante todo el año en varios edificios, sobre todo en el Casco Histórico. El ICIO también tendrá un nuevo requisito, limitando las bonificaciones a un máximo de 500.000 euros.