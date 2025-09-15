Polémica en Zaragoza por el posible veto de PP y Vox al reconocimiento a la Casa Palestina como hija predilecta

La propuesta de nombramiento de los hijos adoptivos y predilectos de Zaragoza ha vuelto a generar polémica. Hasta hace no tanto tiempo, existía una tradición en el consistorio de la capital aragonesa que consistía en aprobar, por unanimidad de todas las fuerzas políticas, los nombramientos que hace cada grupo municipal antes de las Fiestas del Pilar, momento en el que se entregan estos reconocimientos. Pero de unos años a esta parte, en un contexto de polarización, ya son varias las ocasiones en las que ese consenso se ha roto. Y este año puede volver a ocurrir. ZeC ha propuesto a la Casa Palestina como hija predilecta, una elección que el PP y Vox podrían llegar a vetar.

Ha sido en la mañana de este lunes cuando los portavoces de los cuatro partidos con representación en el ayuntamiento (PP, PSOE, Vox y ZeC) se han reunido para comunicar la persona o entidad elegida como hijo predilecto o adoptivo. Cada formación se encarga de escoger a uno de los distinguidos mientras que la alcaldesa decide directamente quién recibe la Medalla de Oro, la máxima distinción. Todos estos reconocimientos se entregan en las Fiestas del Pilar, en un pleno extraordinario que tiene lugar minutos antes del pregón que da inicio a la programación.

Así, cada grupo ha hecho sus propuestas: el PP ha pedido nombrar hijo predilecto a los Bomberos de Zaragoza; el PSOE, a 'Believe in Art’, una asociación sin ánimo de lucro de Zaragoza que se dedica a llevar el arte a los espacios hospitalarios para humanizarlos; Vox ha escogido a Teresa González Campos, presidenta de la entidad antiabortista Casa Cuna Ainkaren; y ZeC, a la Casa Palestina.

En la reunión, según ha podido saber este diario, ninguno de los portavoces ha manifestado su posición al respecto de los nombres escogidos por el resto, una propuesta que debe votarse y ser aprobada por mayoría en caso de que se rompa esa unanimidad que ha existido históricamente. Sin embargo, a la hora de comunicar, horas después, quiénes eran los distinguidos seleccionados ha cuando ha comenzado el lío, puesto que nadie daba por hecho que las propuestas fueran a salir adelante. ¿El problema? La elección de ZeC de la Casa Palestina.

El PP lo está "estudiando"

Fuentes oficiales del grupo municipal del PP explican que el partido está "estudiando" su postura de cara a la votación, que se producirá el próximo lunes en una nueva junta de portavoces. No descartan el sí, el 'no' ni la abstención y, aunque han llegado a valorar todas las opciones, será cuando estudien el expediente que redacte ZeC con su propuesta cuando tomen una decisión.

Todo esto ha ocurrido entre bambalinas y un día después de que decenas de miles de personas consiguieran evitar la llegada a meta del pelotón de La Vuelta a la línea de meta en Madrid en protesta por el genocidio del pueblo palestino y contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la competición. Y es que los populares, y ya es notorio, se mueve entre dos aguas en este asunto: mientras el PP madrileño, con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida se posicionan más próximos a los postulados del Gobierno de Netanyahu; otros barones, como el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el propio Núñez Feijóo, se han manifestado públicamente en contra de lo que está ocurriendo en Gaza. "Es indefendible", llegó a decir la semana pasada el jefe del Ejecutivo aragonés.

Sin embargo, ahora, tras lo ocurrido en la etapa final de La Vuelta, el PP nacional está ajustando posiciones, culpando a Pedro Sánchez de los disturbios, una postura que podría chocar con el apoyo del Partido Popular en Zaragoza al nombramiento de la Casa Palestina como hija predilecta de la ciudad. ¿Qué ocurre? Que si votan que no, la reacción de la gente puede ser la contraria a la que buscan: llenar de banderas palestinas la plaza del Pilar el día del pregón. Y ahí está la disyuntiva.

Antecedentes

No es la primera vez que se rompería la unanimidad a la hora de escoger a los hijos predilectos de la ciudad. En 2021, Vox ya votó en contra de otra propuesta de ZeC, la fotoperiodista Dune Solanot. En aquella ocasión, ni el PP ni Cs apoyaron el movimiento del partido de ultraderecha, por lo que la elección de Zaragoza en Común salió adelante.

Un año antes, sin embargo, los tres partidos sí que unieron sus votos y juntaron una mayoría para impedir que Fernando Simón, también propuesto por ZeC, fuera nombrado hijo predilecto, rompiendo así un consenso y una regla no escrita que, a día de hoy, ya es papel mojado.