La Policía Nacional y los bomberos buscan en el Ebro a un hombre desaparecido

La Policía Nacional busca en Zaragoza, con colaboración con los bomberos de la capital aragonesa, a un varón desaparecido el pasado sábado. El hombre tiene 53 años y fue visto po última vez en el paseo de la Ribera, por lo que los esfuerzos se están centrando ahora en la orilla del Ebro y dentro del río, donde están trabajando los efectivos de salvamento.

El hombre tiene 53 años y, según fuentes conocedoras de la investigación, había manifestado varias veces ideaciones autolíticas. Fue el pasado sábado cuando un familiar acudió a un cuartel de la Guardia Civil en Utebo para presentar una denuncia. Después de las primeras indagaciones se determinó que la última ubicación del desaparecido de la que se tenía conocimiento era en Zaragoza, en el paseo de la Ribera, motivo por el cual se traspasó el caso a la Policía Nacional.

Los agentes han pedido además la colaboración de los bomberos de Zaragoza. Dos unidades de buceadores de este cuerpo, con un total de seis efectivos, están colaborando en las labores de búsqueda del desaparecido.