El PP y el PSOE vuelven a enfrentarse por el alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, encausado judicialmente

El presidente provincial del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, ha vuelto a comparecer ante los medios para advertir de la "gravedad de los hechos" que rodean al todavía alcalde de Aguarón y presidente de la comarca Campo de Cariñena, Lucio Cucalón, y ha ofrecido los votos del PP para expulsarlo: "Si el PSOE es incapaz de echar a Lucio Cucalón de las instituciones, puede contar con nuestra ayuda". El primer edil está suspendido temporalmente de militancia de la formación socialista.

El regidor municipal y comarcal encausado afrontará en noviembre un juicio oral como presunto autor de un delito de falsedad documental en la gestión de la sociedad urbanística municipal con la que se pretendía construir un polígono industrial que nunca se llevó a cabo. Celma ha recordado que Cucalón acumula ya una condena de ocho meses de inhabilitación por acoso laboral a dos trabajadores, así como una investigación por gastos irregulares y otra tras detectar adjudicaciones sospechosas a una sociedad vinculada a su propia familia.

"Estamos hablando de un alcalde con causas abiertas por falsedad documental, con una condena firme de inhabilitación, con informes demoledores del Tribunal de Cuentas y con una investigación por adjudicaciones irregulares de cientos de miles de euros. Es inadmisible que siga en sus cargos y, lo que es peor, que el PSOE lo siga sosteniendo" ha subrayado.

"Incongruencia"

El presidente provincial ha criticado también la "expulsión fake" del PSOE, que en comunicados anuncia la ruptura con Cucalón mientras en la práctica continúa dándole respaldo político, ha diferenciado. La secretaria general del PSOE de Zaragoza, Teresa Ladrero, ha respondido a Celma asegurando que "es bastante cínico, frívolo y causa bochorno" la "persecución política" a alcaldes socialistas como el de Aguarón, Lucio Cucalón --suspendido de militancia en la actualidad--, cuando el PP mantiene al alcalde de Monterde, José Gracia Ruiz, que irá a juicio por delito electoral y prevaricación administrativa.

"Celma tendría que mirar alrededor para ser consciente de lo que tiene y, sobre todo, no dar lecciones de moralidad", ha apuntado Ladrero, quien ha acusado al dirigente del PP de señalar estos casos para "ocultar" y "tapar" los que tiene en sus filas.

En ese sentido, ha dicho que están "acostumbrados" a que "cada cierto tiempo escoge un alcalde socialista" para hacer "una persecución política" con ataques "que dañan moralmente, personalmente, profesionalmente", y ha recordado el caso del exalcalde de Magallón, Víctor Manuel Chueca, "que fue absuelto" y al que Celma "todavía no ha pedido disculpas".