Zaragoza se prepara para un nuevo episodio de calor en pleno septiembre: máximas de 36 grados y noches tropicales

El calor todavía no ha dicho su última palabra este verano. Zaragoza volverá a vivir un episodio de calor inusual para los últimos días de un verano de 2025 que ya ha pasado a la historia. Las temperaturas, que ya han estado por encima de los 30 grados este pasado fin de semana, seguirán subiendo en los próximos días para dejar una semana completamente veraniega en todos los aspectos incluyendo alguna que otra noche tropical en el Valle del Ebro.

El veranillo de San Miguel, o también conocido como verano del membrillo, parece que se va a adelantar en Zaragoza este 2025. Un episodio meteorológico que suele darse cada año a final de septiembre y principios de octubre con temperaturas más altas de lo normal. Las máximas en la capital aragonesa no van a bajar de los 30 grados por lo menos hasta el próximo lunes según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El anticiclón ha llegado para quedarse a Aragón. El lunes será una de las jornadas más calurosas de la semana con máximas que alcanzarán los 34 grados, aunque la entrada del cierzo a mitad de la tarde provocará un descenso térmico que se prolongará hasta el martes, día más fresco de la semana con 17 de mínima y 31 de máxima.

36 grados y noches tropicales

Lo peor del episodio inusual de calor se espera para el miércoles y el jueves. La madrugada del martes al miércoles se espera de pleno verano con las mínimas encalladas en los 20 grados dejando una noche tropical en la segunda quincena de septiembre. Las máximas subirán cuatro grados alcanzando los 35. El día más caluroso de la semana en Zaragoza será el jueves con la entrada de aire del sureste que provocará una pequeña subida de los termómetros hasta los 36 grados.

Este calor se prolongará al menos hasta el fin de semana cuando la llegada de un frente puede traer lluvias a Zaragoza y un descenso térmico ínfimo. Y es que la predicción de la AEMET afirma que el viernes se alcanzarán otra vez los 35 grados mientras que el sábado y el domingo, cuando la probabilidad de lluvia sube hasta el 60%, las máximas bajarán hasta los 32. El tiempo seguirá sin refrescar por la noche con mínimas de 20 grados.