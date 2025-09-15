Zaragoza sube los recibos del agua y las basuras: así queda la factura

Las ordenanzas fiscales suelen marcar el inicio del curso político en el Ayuntamiento de Zaragoza. Con este primer paso, comienzan los tanteos con los distintos grupos municipales de cara a los presupuestos, que en los dos últimos años ha sacado adelante el Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca con el apoyo de su socio preferente, Vox. Pero el proyecto de ordenanzas, aprobado este lunes en Gobierno, tiene más facilidad de salir adelante y, de hecho, todo indica que lo hará.

¿Qué implicaciones tiene esto para la factura de los zaragozanos? En principio, el grueso de los impuestos municipales (IBI, IAE, ICIO, circulación...) se quedan congelados y tan solo suben las tasas del agua y las basuras, como ya explicó la propia alcaldesa, Natalia Chueca, a los portavoces del PSOE, Vox y ZeC la pasada semana. El incremento será conforme al IPC, un 2,8%, cuestión en la que estaban de acuerdo los dos últimos y que los socialistas rechazaron.

En este 2025, estas dos tasas suponían un gasto para un hogar medio en Zaragoza (3 personas) de algo más de 300 euros anuales, sumando ambos impuestos, cuyas facturas llegan cada varios meses a los domicilios. Ahora, esta actualización supondrá 5,61 euros más al año por hogar, en el caso del abastecimiento y el saneamiento de agua, y de 2,8 euros en el tratamiento y recogida de residuos. Es decir, la factura en 2026 para estos hogares será de unos 309 euros al año.