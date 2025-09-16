Las Casas Regionales no tendrán puestos de comida en la calle en Pilares... pero lanzan una campaña de donación de alimentos

La Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón, por segundo año consecutivo, no instalará las casetas de comida en la plaza Aragón. La entidad cuenta con una junta directiva, presidida por Lola Sebastián, que asumió el cargo el pasado mes de abril y, según explican ahora, no han tenido tiempo para poder estudiar alternativas viables para instalar estos puestos. Su actividad durante las Fiestas del Pilar, no obstante, cobrará este año una relevancia especial debido a su labor solidaria.

Y es que este año la Federación de Casas Regionales va a ampliar el plazo para poder donar alimentos que después se reparten entre distintos comedores sociales y entidades benéficas. En ocasiones anteriores, con motivo de la Ofrenda de Frutos, se abría un punto de recepción de no perecederos para que la ciudadanía pudiera colaborar con esta causa. Pero ante la falta de comida en el Banco de Alimentos de Zaragoza, este 2015 no serán dos días, sino 13 (del 1 al 13 de octubre), los que estará habilitado esa ventana solidaria, que estará situada en el Santo Refugio, en la calle Tomás Crespo Agüero.

"Llamamos a todo el mundo a colaborar. Todas las actividades que organizamos son sin ánimo de lucro, pero esta tiene un significado especial", comenta Sebastián. Los alimentos deberán ser no perecederos y, especialmente, se necesita leche, entre otros productos básicos.

Ofrenda de Frutos

Con respecto al resto de actividades programadas para las Fiestas del Pilar, la Federación de Casas regionales dispondrá del escenario principal de la plaza del Pilar el mismo día 12 de octubre. Entre las 20.00 y las 00.00 horas contarán con ese espacio por el que circularán los grupos de las 15 casas regionales que, en estos momentos, forman parte de esta entidad. Asimismo, el miércoles 8 de octubre, estos grupos también actuarán en el escenario de la Fuente de la Hispanidad en horario de 11.00 a 13.00 horas.

Pero sin duda, el principal acto que organiza esta federación durante los Pilares es la Ofrenda de Frutos, un acto patentado por la propia organización y que se celebra desde 1949, es decir, desde antes de la Ofrenda de Flores, cuya primera edición tuvo lugar en 1958. Este año volverá a repetirse el formato que se estrenó en 2024, cuando las casas regionales firmaron, por primera vez, un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde entonces, en este acto participan también representantes de entidades vecinales y de los barrios de la capital aragonesa además de otros grupos y de la propia corporación municipal. En total, este 2025 se espera que sean unas 4.000 personas las que acudan el día 13 de octubre a ofrecer alimentos a la Virgen del Pilar.

Sobre los puestos de comida que se montaban hasta hace dos años en la plaza Aragón, Sebastián apunta a que no reniegan de poder acordar otra ubicación con el ayuntamiento aunque eso sí, no este año. Para este 2025 se habían estudiado alternativas, pero ninguna era viable, pero en los próximos meses continuarán las conversaciones con el Gobierno municipal para poder establecer un lugar en el que celebrar este evento durante las Fiestas del Pilar. "Lo que queremos es tener visibilidad. Cuanta más, mejor", explica la presidenta de la federación.

50 aniversario

Más allá de los Pilares, la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón tiene por delante un año cargado de hitos. El más importante de ellos es la celebración de su 50 aniversario, un cumpleaños que conmemorarán el 14 de noviembre con un acto en la sede de Caja Rural de Aragón en el Coso, en el antiguo Casino Mercantil. Habrá actuaciones musicales y un ágape. "Estamos muy agradecidos a la Caja Rural por cedernos este espacio y al Ayuntamiento de Zaragoza por su colaboración", menciona Sebastián. La jornada estará presentada por Juanjo Hernández.

Y es que las casas regionales en Zaragoza tienen mucha más actividad de la que podría creerse. Cada una celebra exposiciones, talleres y actos culturales en sus sedes, pero la federación también organizaa otros eventos e incluso viajes: el próximo será a Valderrobres el 28 de octubre y el consistorio de la localidad turolense también ha colaborado.

Otra actividad relevante que tienen por delante son los talleres de cocina 'Sabores de nuestra tierra', un proyecto que nace de la mano de la federación, del Mercado Central y de la Escuela de Cocina Azafrán. El primero será el 18 de octubre. "Compraremos la comida en el mercado y contaremos con un cocinero de la escuela. Se abrirán inscripciones y cada taller estará centrado en un plato típico de cada una de nuestras casas regionales", explica Sebastián.

Así, son muchos los retos de esta federación que, además, prevé crecer en los próximos meses con la creación e incorporación de la Casa de La Rioja. "Nuestro objetivo es que la gente conozca lo que hacemos. No hace falta que tengas tus orígenes o que seas de un lugar concreto para poder apuntarte a una casa regional. Animamos también a los jóvenes, que nos faltan", zanja Sebastián.