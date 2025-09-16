Natalia Chueca evita llamar genocidio a la situación en Palestina y asegura que es Hamás quien "perjudica a los civiles"

Un informe independiente de una comisión de investigación de la ONU ha concluido este martes que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. En cambio, desde el PP siguen resistiéndose a emplear una terminología. El último episodio se ha vivido durante la presentación de la programación de las próximas Fiestas del Pilar. Preguntada directamente por ello, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha esquivado el término y se ha limitado a describir la situación como una "guerra cruel entre Israel y Palestina", en unas declaraciones que también han incluido referencias a la "violencia contra civiles" en otras zonas como Ucrania o Venezuela, recordando también el terrorismo de ETA.

"Es un conflicto internacional muy complicado, que lleva muchos años sin resolverse. No me puedo quedar al margen ni puedo defender lo que está sucediendo en Gaza", ha comenzado exponiendo Chueca, que después ha cargado la culpa de los asesinatos de miles de civiles sobre los hombros de Hamás. "Hay una banda terrorista, Hamás, que es quien se camufla entre los civiles y quien les perjudica", ha resumido la regidora, quien ha concluido su breve respuesta reconociendo que "no podemos mirar para otro lado", pero matizando que "tampoco lo podemos resolver desde el Ayuntamiento de Zaragoza".

Unas palabras que van alineadas especialmente con las voces del PP madrileño, donde el alcalde José Luis Martínez Almeida aseguró directamente que los actos de Israel "no eran un genocidio", y con una Isabel Díaz Ayuso que lleva meses defendiendo abiertamente al Estado hebrero y acusando de "antisemita" a todo el que es crítico con el Gobierno ultra de Binyamín Netanyahu.

Hace unos días, el presidente aragonés, Jorge Azcón, sí fue un paso más allá y, pese a que tampoco se atrevió a definir la situación como un "genocidio", sí calificó de "absolutamente indefendible, sin paliativos" el asedio israelí y subrayó que las imágenes que llegan día tras día desde Gaza "estremecen a cualquiera que tenga una mínima humanidad".

La Casa Palestina, hija predilecta

Unas declaraciones, las de Chueca, que llegan tan solo un día después de la junta de portavoces en la que Zaragoza en Común propuso a la Casa Palestina de Aragón como hija predilecta de la ciudad. Un nombramiento al que Vox (que propone a la presidenta de una entidad antiabortista) ya anticipó que se negaría y sobre el cual el PP tuvo muchas dudas. Finalmente, la alcaldesa ha confirmado que su formación se abstendrá y que, por tanto, permitirán el reconocimiento.

Una decisión que no está reñida con las críticas que Chueca ha elevado contra ZeC, a quienes ha acusado de querer "polarizar". "Es un acto institucional, no me parece el sitio adecuado para hacer política. Hay otros espacios, como los plenos. Es una cuestión de respeto institucional", ha señalado, para después justificar su abstención en el hecho de que es "la alcaldesa de todos los zaragozanos" y que, pese a que no comparte la propuesta, "no me van a encontrar buscando polarización y división".

Y, para concluir, Chueca ha querido condenar "la violencia", en general, en un respuesta en la que ha incluido a Gaza, Ucrania, Venezuela y ETA. "Estoy en contra de la violencia que se utilizó en la Vuelta, de los asesinatos a civiles en Gaza, Ucrania y en Venezuela. Y también de la violencia de ETA contra civiles españoles, que todavía no es condenada por Bildu, los socios de Pedro Sánchez", ha sentenciado, para después cargar también contra el presidente: "No me van a encontrar con vetos y censuras, a diferencia de Sánchez, que usa la guerra entre Israel y Palestina para sus cálculos políticos y como cortina de humo para evitar que se hable de la corrupción".