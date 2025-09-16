La nueva comisaría del Gancho se inaugurará este miércoles

La nueva comisaría de la Policía Local de la calle Pignatelli de Zaragoza se inaugurará este miércoles, 17 de septiembre, después de meses de anuncios y de algún que otro encontronazo entre el Gobierno municipal del PP y Vox, un partido que había exigido la apertura de este cuartel en la negociación de los presupuestos de la ciudad. Fue en marzo cuando la alcaldesa visitó pro primera vez las obras de construcción de esta "pequeña" comisaría, que apenas ocupa unas pocas decenas de metros cuadrados, y entonces dijo que "en dos meses" estaría operativa. Finalmente, por cuestiones relativas a la organización de la plantilla, ha habido que esperar hasta este septiembre.

Así, la alcaldesa volverá este miércoles a esta comisaría, abierta aprovechando un espacio que antes ocupaba el gimnasio del parque de Bomberos de la calle Ramón y Cajal. La entrada al cuartel está en la calle Pignatelli, una de las vías más conflictivas de esa parte del Casco Históricozaragozano.

Todavía queda por determinar cuántos agentes serán destinados a la comisaría, pero según ha podido saber este diario podrían ser dos patrullas de dos agentes cada una las que vigilen, en turno de tarde, este rincón de la ciudad. La presencia de los policías busca tener un efecto disuasorio en una zona en la que, por desgracia, según denuncian los vecinos, no es raro que se produzcan peleas y donde abunda el trapicheo.

A finales del pasado mes de agosto, desde Vox lanzaron un órdago a la alcaldesa recordándole que ya habían incumplido en dos ocasiones con la fecha de apertura de la nueva comisaría. "O se inaugura en septiembre o el equipo de Natalia Chueca tendrá un problema serio con Vox", dijo entonces el concejal Armando Martínez, en un momento en el que ambas formaciones debían comenzar a negociar las ordenanzas fiscales y los presupuestos.

Desde el Gobierno municipal explicaron que, si no se había abierto aún este nuevo equipamiento, terminado hace meses, era porque los turnos de la plantilla para el verano se habían fijado hace meses, por lo que no había disponibilidad de agentes para el cuartel de la calle Pignatelli, motivo por el cual había que esperar a septiembre. Ahora habrá que ver si el cuartel cumple con su función y mejora la percepción de la seguridad en la zona e influye en la disminución de la comisión de delitos.