Así es el un nuevo 'hostel' que ha abierto sus puertas en pleno centro de Zaragoza: “Todo nuevo, limpio y acogedor”

Zaragoza se ha convertido en una ciudad de referencia en el turismo de interior gracias a su amplia oferta cultural y de ocio. Y no solo los turistas nacionales visitan la capital aragonesa. Cada vez son más los viajeros extranjeros que se sienten atraídos por los encantos de esta ciudad milenaria, que ofrece una alternativa frente a la masificación de otras grandes capitales del país.

Esto ha hecho que en los últimos años florezcan negacios relacionados con la actividad turística en toda la ciudad. Alojamientos, rutas guiadas, establecimientos de ocio y restauración... Son muchos los servicios que los visitantes tienen a su alcance cuando nos visitan. Sin ir más lejos, desde este verano, Zaragoza cuenta con dos locales de consignas para maletas, una opción muy práctica para que los viajeros de paso o aquellos que disponen de unas horas libres antes de partir puedan recorrer la ciudad sin cargar con su equipaje.

La primera consigna abrió en 2023 en la calle Manifestación, 24. A esta se ha sumado una segunda, de la empresa aragonesa Kuik Spot, que inaugurada en julio en la avenida César Augusto, 64. En esta misma vía, por la que discurre el tranvía con la silueta del Mercado Central al fondo, ha abierto también un nuevo alojamiento pensado para los turistas que buscan hospedarse en pleno centro.

El tranvía a su paso por la avenida César Augusto de Zaragoza. / LE PETIT HOSTEL BAR / BOOKING

Así es Le Petit Hostel Bar

Le Petit Hostel Bar se encuentra ubicado en la avenida César Augusto, 74, junto a la distórica Corsetería La Suprema. El establecimiento ocupa una antiguo hostal que ha sido totalmente reformado y ha cambiado de propiedad. Su imagen actual y moderna, unida a su excelente ubicación, promete convertirlo en un lugar de referencia para los turistas. En estos momentos, hay habitaciones dobles disponibles desde los 65 euros, si bien la tarifa varía en función de la temporada y en fechas señaladas como las Fiestas del Pilar.

Le Petit Hostel Bar ofrece habitaciones dobles desde los 65 euros la noche en pleno centro. / LE PETIT HOSTEL BAR / BOOKING

El hotel y pensión cuenta con servicio de bar y terraza a pie de calle, y ofrece desayuno continental y wifi gratis en todo el alojamiento. Su situación es ideal para conocer la ciudad: a solo 5 minutos andando de la plaza de España y la plaza del Pilar, a 800 metros del Foro Romano y a 6 minutos de la ribera del Ebro. Además, está bien conectado mediante transporte público con la estación Zaragoza-Delicias y el aeropuerto.

Cada habitación cuenta con aire acondicionado, escritorio, televisión de pantalla plana, baño privado, ropa de cama, toallas y balcón con vistas a la ciudad. Entre los principales atractivos turísticos cercanos destacan la calle del Coso, la Muralla de Zaragoza y, por supuesto, la Basílica del Pilar.

Además de su ubicación, los huéspedes destacan su ambiente moderno y acogedor. / LE PETIT HOSTEL BAR / BOOKING

Sobresaliente en Booking

Los primeros clientes de Le Petit Hostel Bar han valorado positivamente su estancia. Aunque el alojamiento cuenta por ahora con solo seis reseñas en Booking, la puntuación media alcanza un sobresaliente 9 sobre 10. Entre los aspectos más destacados por los huéspedes figuran, sobre todo, su excelente ubicación en pleno centro y el hecho de que todo es nuevo y acogedor.

"La ubicación de la habitación en relación con el precio que tiene, considero que para estar en pleno centro de Zaragoza, cerca de todo, está genial", señala uno de los comentarios, mientras que otro cliente subraya: "Que está todo nuevo y acogedor, limpio y la amabilidad de los trabajadores. Además, está en el centro para visitar todo".