Los padres ante el cobro del servicio de madrugadores en Aragón: "Tenemos que pagar 35 euros al mes y por hijo"

Patricia reside en Zaragoza y lleva a sus hijas de ocho y diez años al CPI Soledad Puértolas, en el barrio de Valdespartera, donde hasta ahora han disfrutado del conocido servicio del Aula de Madrugadores de forma gratuita. Hasta ahora. Porque el recorte en la financiación del Plan Corresponsables, de competencia Estatal, está suponiendo un verdadero rompecabezas para su familia. En números, estima a que va a tener que pagar incluso siete veces más que el año pasado. ¿Por qué?

Este plan, financiado por el Ministerio de Igualdad, ha sufrido un importante recorte, de hasta el 25%, lo que significa que en Aragón se dejan de invertir más de 2,6 millones de euros en Educación, provocando que muchas familias se vean obligadas a pagar cuotas más altas para poder acceder a un servicio de conciliación necesario para el cuidado de sus hijos.

El primer año que Patricia apuntó a sus hijas a madrugadores en su colegio el servicio era gratuito, cosa que cambió en el segundo curso, cuando la cuota se elevó a cinco euros al mes por cada una de las menores, un precio razonable. La sorpresa les ha llegado este año con una comunicación del centro en la que se informaba a los padres de que este servicio matutino costará 35 euros mensuales. Esta situación le ha llevado a replantearse si abonar este servicio, ya que esto se sumaría al gasto que pagan ya en casa con las extraescolares en horario de tardes.

Pero claro, no llevar a sus hijas a madrugadores obligaría a Patricia a buscarse la vida: teletrabajar, llevar a sus hijas al colegio y poder cuadrar los horarios de su trabajo con los del colegio para ir a buscarlas por la tarde. "No me da la vida para llegar a todo y tengo que quitarme carga de algún lado. Intentaré teletrabajar por las mañanas para llevarlas al cole", comenta Patricia, aun con dudas sobre si les sale rentable gastar tanto dinero de golpe. A esto añade que "es demasiado, pagar el servicio de las dos niñas ya me costaría 70 euros al mes".

Otro centro que puede sufrir estas consecuencias es el Tío Jorge, situado en el barrio del Arrabal, en el que más de 100 alumnos pasarán a pagar por un servicio que el año pasado contrataban a coste cero, según afirma Leire Diez, miembro de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del Tío Jorge.

El Plan Corresponsables tiene excepciones. Por ejemplo, las familias numerosas o alumnos becados del comedor y libros no tienen que abonar ninguna cuota. Sin embargo, Diez asegura que esta situación "no va a dejar de crear trabas y generar incertidumbre entre los padres que se pasan el día trabajando" así que avisa que desde AFA Tío Jorge van a seguir luchando para que ninguna familia del centro tenga que pagar por este servicio. "Otros colegios tienen este servicio a través de empresas externas, pero nosotros lo llevamos desde la propia asociación de familias o junto al profesorado y cuesta más", apunta Díez.

Y para hacer una comparativa más está el CEIP Basilio Paraíso, el cual también va a sufrir muchos cambios. Con tan solo tres cuartas partes de la financiación, el equipo directivo de este centro del distrito Universidad ha pedido a las familias que quieran llevar a sus hijos al Aula de Madrugadores pagar una cuota de 40 euros por alumno. Esto sin incluir una segunda cuota "todavía sin determinar", afirma Verónica, que va a tener que pensárselo dos veces antes de acceder a abonar esa cantidad.

Pero esto no solo queda aquí, también cuenta esta madre del centro que a falta de grupos en el Aula de Tarde, el colegio les ha ofrecido un servicio alternativo: "Tardes Divertidas". Funcionamiento de ludoteca, pero bajo otro nombre. "Cuidan a los niños desde septiembre hasta finales de mayo, quedándose con ellos desde que termina el colegio a las 16.30 hasta las 17.30 por 28 euros al mes", comenta la madre. También está la opción del "servicio exclusivo", del 8 al 12 de septiembre, por ser la primera semana de colegio y a diez euros por los cinco días. Verónica recalca que "este servicio está en el aire ya que la mayoría de las familias dudan si pagar" y ante "un interés tan pobre" no se sabe si saldrá grupo.