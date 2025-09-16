Sinhogarismo en el Parque Bruil: "El Gobierno de España ha cumplido su parte. Habría que saber a cuántas personas ha sacado de ahí el ayuntamiento"

"El Gobierno de España ha sacado a 60 personas del entorno del Parque Bruil para llevarlos a otros recursos de acogida". Así ha respondido el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien tanto ayer como hoy ha pedido al Ejecutivo central que ponga los medios necesarios para evitar que haya personas durmiendo en esta zona verde de la ciudad, en la que desde hace meses viven decenas de personas.

La alcaldesa, tras una reunión con los vecinos del Parque Bruil que tuvo lugar este pasado martes, exigió a la Delegación del Gobierno de España en Aragón que diera cobijo a los migrantes que están durmiendo en esta zona de la ciudad. "Según los datos oficiales, de las 1.553 plazas de las que disponen las entidades que trabajan con el Gobierno de España, solo están ocupadas 1.372. Es decir, algo más del 88% del total", aseguraron desde el consistorio. Este martes, además, la regidora le ha enviado una carta al delegado, después de la cual han compartido una llamada de teléfono.

Sin embargo, el delegado del Gobierno ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que solo es competencia del Ejecutivo central atender a las personas que son solicitantes de protección internacional. "El Gobierno de España ha cumplido su parte. Yo le he explicado a la alcaldesa que hemos sacado de allí a 60 personas solicitantes de protección internacional. Pero hay otro conjunto amplio de casos en el parque, personas que han perdido el trabajo, personas enfermas que están padeciendo una enfermedad y la están sufriendo en la calle y varones extranjeros que no son solicitantes de protección internacional, sino que son demandantes de servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza", ha afirmado Beltrán.

Así, según ha explicado el representante del Gobierno de España en Aragón, la delegación ha "hecho todo lo que pedía el ayuntamiento hasta ahora" y se ha hecho cargo de las personas a las que tiene que atender. En total, unas 60 personas han sido derivadas a distintos recursos repartidos por distintos municipios de la comunidad. "Ahora necesitaríamos saber a cuántas personas ha sacado de ese parque el Ayuntamiento de Zaragoza", ha manifestado.

Beltrán ha reconocido, no obstante, que pueden seguir llegando a Zaragoza personas solicitantes de asilo, motivo por el cual seguirán trabajando. "No es una situación que en dos semanas se vaya a parar, tenemos que mantener un ritmo de trabajo constante", ha dicho.

Según ha afirmado también el delegado del Gobierno, en las últimas semanas ha descendido el número de personas pernoctando en el parque. "Yo estuve ayer y cuando me marché había unas 30 personas dispuestas a pasar allí la noche. La Policía Nacional ya conoce la situación y estuvo identificando a todos y pudo localizar a tres o cuatro personas que sí eran solicitantes de protección internacional. Esas personas hoy mismo, y si no es hoy será mañana, tomarán manifiesto para poder acudir a un recurso del Gobierno de España" dijo. El resto de personas, "unos 20 o 30", no son solicitantes de protección, insistió Beltrán, por lo que es responsabilidad del consistorio procurar su atención.

"Cero denuncias"

El delegado aseguró también que la Policía Nacional ha reforzado la brigada de Extranjería, que ha estado desplazándose in situ durante todo el verano hasta el parque, para poder tomar manifiesto a todas las personas que son aptas para ingresar en programas de inserción y protección internacional. Sin embargo, ha opinado, el Gobierno municipal del PP debería ampliar sus propias instalaciones para atender a estas personas y no lo ha hecho. "A mí me da la sensación de que si el albergue municipal se ha quedado pequeño esto llama a gritos a hacer inversiones y poder ampliar recursos", ha dicho. Y si el equipo de Natalia Chueca no lo hace, ha opinado, es por la presión de Vox a la hora de negociar los presupuestos. "Seguramente están poniendo lastre a unas políticas de alcance social que tendrían que ser más amplias", ha zanjado.

Asimismo, el delegado del Gobierno ha explicado que, pese a las peticiones por parte de la alcaldesa para mejorar la seguridad en esta zona de la ciudad, "según los últimos datos ha habido cero denuncias" en el entorno del Parque Bruil. "Ni una molestia, ni una persona que se haya sentido intimidada, ningún tipo de hurto ni ningún tipo de robo con violencia. Esas personas lo que quieren es que les echemos una mano entre todos", ha declarado Beltrán.