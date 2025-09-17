Aragón carga contra el formato elegido para celebrar la Sectorial de Infancia: el Ministerio quiere que sea por correo
Desde la comunidad señalan la falta de voluntad de la ministra Sira Rego a la hora de atender a las autonomías
Martín Vital
El Gobierno de Aragón ha considerado este miércoles que la pretensión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del próximo 24 de septiembre, que el Ministerio pretende celebrar por correo electrónico, "sólo puede interpretarse como una muestra de la falta de voluntad de Sira Rego de dialogar y escuchar a las Comunidades Autónomas".
Este formato, ya utilizado en la sectorial del pasado 8 de septiembre para redactar el orden del día, "hurta a las Comunidades Autónomas la posibilidad de deliberar y negociar con los representantes del Estado en tiempo real, con margen para la réplica y el debate, y cuando hay sobre la mesa asuntos relacionados con la atención a menores migrantes no acompañados", ha defendido el Gobierno aragonés.
El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha lamentado la "nula disposición" al diálogo y la cooperación del Ministerio de Infancia y Juventud y ha preguntado "qué es lo que oculta" el Ejecutivo central con esta "falta de transparencia" y por que "se escuda en medios telemáticos y asíncronos para esquivar el debate, el diálogo y la rendición de cuentas".
Por último, ha apuntado que, en paralelo, el Gobierno central "sigue sin facilitar --tampoco por correo electrónico-- información alguna ni ninguno de los datos solicitados por la Consejería para planificar con garantías y dignidad la acogida de los jóvenes que se trasladarán a Aragón a consecuencia del reparto impuesto a las Comunidades Autónomas vía decreto ley".
- El mejor colegio de Aragón según la revista Forbes está en Zaragoza: por sus clases pasó Jorge Azcón
- La historia del 'pueblo' que permanece escondido en un barrio de Zaragoza
- ¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Zaragoza tras la última subida de sueldos?
- Comienza el derribo de la antigua fábrica de chocolate Zorraquino tras su desokupación
- Las Casas Regionales no tendrán puestos de comida en la calle en Pilares... pero lanzan una campaña de donación de alimentos
- Más megavatios que vecinos: seis pueblos de Aragón suman más potencia eólica que 12 comunidades autónomas
- La expansión del aeropuerto de Zaragoza: más de veinte destinos europeos en el radar
- Así es el un nuevo 'hostel' que ha abierto sus puertas en pleno centro de Zaragoza: “Todo nuevo, limpio y acogedor”