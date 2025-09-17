Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aragón carga contra el formato elegido para celebrar la Sectorial de Infancia: el Ministerio quiere que sea por correo

Desde la comunidad señalan la falta de voluntad de la ministra Sira Rego a la hora de atender a las autonomías

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia de España

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia de España / Alberto Ortega - Europa Press

Martín Vital

El Gobierno de Aragón ha considerado este miércoles que la pretensión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del próximo 24 de septiembre, que el Ministerio pretende celebrar por correo electrónico, "sólo puede interpretarse como una muestra de la falta de voluntad de Sira Rego de dialogar y escuchar a las Comunidades Autónomas".

Este formato, ya utilizado en la sectorial del pasado 8 de septiembre para redactar el orden del día, "hurta a las Comunidades Autónomas la posibilidad de deliberar y negociar con los representantes del Estado en tiempo real, con margen para la réplica y el debate, y cuando hay sobre la mesa asuntos relacionados con la atención a menores migrantes no acompañados", ha defendido el Gobierno aragonés.

El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha lamentado la "nula disposición" al diálogo y la cooperación del Ministerio de Infancia y Juventud y ha preguntado "qué es lo que oculta" el Ejecutivo central con esta "falta de transparencia" y por que "se escuda en medios telemáticos y asíncronos para esquivar el debate, el diálogo y la rendición de cuentas".

Por último, ha apuntado que, en paralelo, el Gobierno central "sigue sin facilitar --tampoco por correo electrónico-- información alguna ni ninguno de los datos solicitados por la Consejería para planificar con garantías y dignidad la acogida de los jóvenes que se trasladarán a Aragón a consecuencia del reparto impuesto a las Comunidades Autónomas vía decreto ley".

TEMAS

Aragón carga contra el formato elegido para celebrar la Sectorial de Infancia: el Ministerio quiere que sea por correo

