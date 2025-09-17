Asociaciones vecinales critican la falta de limpieza del cauce antes de la Bajada del Canal de este domingo: "Es insalubre"

Las entidades vecinales encargadas de la organización de la tradicional Bajada del Canal, que este próximo domingo celebrará su edición número 43, han hecho un llamamiento a la ciudadanía para limpiar el cauce y el entorno de este curso de agua ante la "irresponsabilidad" de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

"El cauce y sus riberas se encuentran en un estado lamentable", denuncian en un comunicado las asociaciones vecinales de Venecia-El Cantero y La Paz. Ante esta situación, piden manos para realizar una "batida" para "limpiar de porquería nuestro querido canal y llevarla a las puertas de la CHE", una institución a la que acusan de querer "boicotear" esta jornada festiva y siempre reividicativa que busca precisamente visibilizar la necesidad de convertir el Canal Imperial en un corredor verte abierto a la ciudadanía y el barrio.

"La CHE lleva años maltratando el Canal Imperial de Aragón. Solo hay que darse un paseo por sus riberas y comprobar el estado en el que se encuentran", critican las entidades. Estas mismas recuerdan además que, "para evitar riesgos para los navegantes", hace meses solicitaron, como hacen todos los años, que se cierren las compuertas que alimentan las acequias existentes en el recorrido mientras dura la bajada. Fue el 4 de julio cuando registraron su petición, pero todavía no han obtenido respuesta, aseguran.

Cabe recordar que el año pasado, "en un ejercicio de irresponsabilidad y poniendo en peligro la salud de las personas" que realizan la Bajada, "los responsables de la CHE abandonaron sus deberes y obligaciones y los navegantes tuvieron que parar a mitad de recorrido por la insalubridad del recorrido".

"Atentas al llamamiento", piden las entidades a los vecinos de los barrios de Torrero, La Paz y San José y a toda la ciudad en su conjunto.