Zaragoza ya disfruta de la exposición por los 140 años de Avanza en la ciudad

Tranvías, autobuses, microbuses, vehículos tirados por animales. Una Zaragoza que es la misma que la de 2025, pero que crece en población, calles y conexiones. Avanza y EL PERIÓDICO DE ARAGÓN han presentado este miércoles una exposición en el paseo Independencia que recorre los 140 años de historia de la compañía de transporte, su influencia en el desarrollo de la ciudad y las transformaciones que han llegado a la movilidad urbana.

El recorrido planteado en la muestra, con diez tótems que repasan década a década la historia de Avanza en la capital aragonesa, profundiza en las grandes transformaciones de la movilidad urbana y del impacto que las novedades técnicas y tecnológicas han tenido en Zaragoza. Una demostración que enseña cómo la empresa y la ciudad han crecido de la mano, adaptándose a los nuevos tiempos y acercando el transporte urbano a los ciudadanos.

Los 140 años de historia de Avanza, con sus diferentes cambios de nombre, han dado para mucho. Desde finales del siglo XIX, cuando los primeros tranvías de Zaragoza se movían al ritmo que marcaban los caballos que tiraban de ellos, hasta los actuales autobuses, impulsados eléctricamente en la transformación que se ha convertido en "un reto" para los nuevos planes de movilidad que capitanea Avanza en la ciudad. Los recorridos, sus cambios y su extensión por todo el tejido urbano de la capital aragonesa, también se pueden ver en una exposición apta para nostálgicos: decenas de fotos y mucha información explican a los curiosos cómo ha cambiado la ciudad y recuerda a jóvenes y mayores cómo se movían los zaragozanos durante todo el siglo XX.

Una zaragozana observa una de las imágenes incluidas en la exposición sobre los 140 años de Avanza. / JAIME GALINDO

Tarjetas de cartón o los añorados bonobuses son solo algunas de las piezas que los ciudadanos que caminen por el paseo Independencia podrán recordar. También el nacimiento de las líneas de sus barrios, las razones de la curiosa numeración en Zaragoza o los cambios en los recorridos para extender el transporte urbano por toda la ciudad.

Revoluciones de los últimos años, como el reto de conectar Zaragoza durante la Expo 2008, o el aterrizaje y cambio total que supuso el renacimiento del tranvía en 2011 son otros de los grandes hitos conquistados por la capital aragonesa y Avanza, mano a mano y con la vista puesta en la conexión.

La presentación, que ha tenido lugar este miércoles al mediodía en el mismo paseo Independencia, ha contado con la participación de Carlos Agulló, director de Avanza en Zaragoza, y Tatiana Gaudes, concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. También varios representantes de este diario. La exposición se podrá visitar hasta el próximo 1 de octubre.