El entorno de Zamoray-Pignatelli ya tiene abierto un puesto fijo de atención de la Policía Local

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha inaugurado este miércoles el nuevo cuartel de la Policía Local en el barrio de Pignatelli, una instalación que responde a una histórica demanda vecinal y que forma parte del compromiso del Gobierno municipal con la seguridad y la mejora de la convivencia en la ciudad.

El cuartel abrirá sus puertas todos los días de 18.00 a 06.00 horas, con presencia de agentes del Sector Centro en turno de tarde y de la Unidad Nocturna de la Policía Local durante la noche. Además de atender urgencias, los agentes realizarán patrullas preventivas y reconocimientos aleatorios por la zona. Este nuevo equipamiento se une a la ya presencia de la Policía Local en las calles y plazas de la zona.

Unas instalaciones que han sido recorridas por la alcaldesa, así como por el consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén; el superintendente de la Policía Local, Antonio Blas Soriano; el presidente de la Junta de Distrito Casco Histórico y concejal de Vox, Armando Martínez, y representantes del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ). Previamente a la inauguración, Natalia Chueca ha querido enseñar estas instalaciones policiales a las asociaciones y principales colectivos vecinales, además de reunirse con todos ellos.

Natalia Chueca ha resaltado que este cuartel “es un símbolo de escucha a los vecinos y de apuesta por la seguridad”. En este sentido, ha destacado las medidas impulsadas este año como son los más de 6 millones de euros de inversión, la incorporación de 104 nuevos agentes en los próximos meses -la mayor desde el 2019-, la renovación de medios materiales, la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia y la previsión de abrir otro cuartel en el Parque Bruil en 2026.

El cuartel de Pignatelli también albergará la asesoría antiokupación del ayuntamiento, que desde 2021 ha atendido ya a 400 zaragozanos. Gracias a un convenio con el Colegio de Abogados de Zaragoza, los vecinos podrán ser asesorados directamente por policías y letrados en esta nueva ubicación.

La regidora ha señalado que todos estos esfuerzos tienen un objetivo: que Zaragoza siga siendo una ciudad segura. “Pero la seguridad no es un logro definitivo, sino una tarea permanente. Debemos seguir cuidándola, porque es el pilar que garantiza nuestros derechos y nuestras libertades”, ha afirmado Natalia Chueca, al tiempo que ha añadido que “el bien más preciado de un ciudadano es la libertad, pero esa libertad no puede disfrutarse sin seguridad”.